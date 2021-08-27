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Çamlıdere Şeyh Ali Semerkandi Türbesi, Hayvan Müzesi, Cibilli Dede, Gölpark mantar adası, fosil ormanı

Çamlıdere’nin Şeyh Ali Semerkandi Türbesi Müzesi, Hayvan Müzesi, tarihi camileri ve Cibilli Dede, Gölpark mantar adası, Çamlıdere fosil ormanı ve akik taşı, Bayındır Barajı, Çam koru göleti, Aluçdağı mesire alanı ve Yayla göleti hakkında bilgiler:
Çamlıdere Şeyh Ali Semerkandi Türbesi, Hayvan Müzesi, Cibilli Dede, Gölpark mantar adası, fosil ormanı

Başkent Ankara’nın küçük ama şirin ilçelerinden olan Çamlıdere’nin Şeyh Ali Semerkandi Türbesi Müzesi, Hayvan Müzesi, tarihi camileri ve Cibilli Dede, Gölpark mantar adası, Çamlıdere fosil ormanı ve akik taşı, Bayındır Barajı, Çam koru göleti ve tabiat parkı, Aluçdağı mesire alanı ve Yayla göleti hakkındaki bilgileri sizler için derledik: 

Çamlıdere denildi mi ilk akla neler geliyor? Çamlıdere’nin gezilecek yerleri, tarihi mekanları neler, bunları ne kadar biliyoruz?

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Bizzat gidip görmemişsek pek çoğumuzun aklına Çamlıdere denildi mi ilk, yeşillik ve ağaç geliyor; ormanlar, temiz hava, bol oksijen, kuş sesleri gelir. Ve o güzelim Anadolu evleri geliyor. 

Çamlıdere’de bunların tamamı fazlasıyla var.

Ve dahasını görmek, bulmak mümkün.

Şeyh Ali Semerkandi Türbesi ve Müzesi

Ankara’nın Kuzey-Batısında yer alan Çamlıdere’nin önemli manevi dinamikleri bulunuyor. 

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Bunların başında Şeyh Ali Semerkandi Hazretleri’nin Türbesi bu ilçemizde yer alıyor. Burada Şeyh Ali Semerkandi ağacı olarak bilinen büyük bir ağaç da bulunur. 

Çamlıdere Şeyh Ali Semerkandi Hazretleri’nin diyarı olarak da anılır.

Türbe, Türkiye’nin dört bir yanından gelen ziyaretçileri ağırlamaktadır.

Peki Şeyh Ali Semerkandi kimdir? Bu önemli zat Hz. Ömer’in evlatlarındandır. 

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İlçede Şeyh Ali Semerkandi Hazretleri’nin adının yaşatıldığı bir de müze bulunmaktadır.

Çamlıdere’nin geçmişine ışık tutan müzede, eskiden bu topraklarda yaşamış olan insanlar maket görsel olarak canlandırılmaktadır.

Müzede Şeyh Ali Semerkandi Hazretlerinin yaşantısından da örnekler sunulmaktadır. 

Doğa ve Hayvan Müzesi

Çamlıdere’de dikkat çeken kültürel mekanlardan biri de Doğa ve Hayvan Müzesi’dir. Türkiye’de ilk ve tek olarak gösterilen müzede, maketlerle ilçe doğası ve yaban hayatı sergileniyor. 

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Çamlıdere’nin tarihi camileri

Cumhuriyet döneminde kurulmuş olsa da, Çamlıdere’nin bilinen tarihi antik çağlara kadar uzanır. İlçede eski dönemlerden kalma birçok tarihi cami bulunmaktadır.

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Çamlıdere’nin tarihi camilerinin başında, Osmanlı döneminde inşa edilmiş olan Peçenek’teki tarihi camidir. 1985 yılında anıt eser ilan edilerek, koruma altına alınmıştır. 

Ve Çamlıdere merkez camii…

Osmanlı’nın son döneminde yapılmıştır ve günümüzde halen sapa sağlam varlığını korumaktadır. Bu cami de anıt eser olarak tescillidir. 

Cibilli Dede kimdir?

Yine dünyanın ilk çevre dostlarından olan Cibilli Dede bu topraklarda yaşamıştır. Cibilli Dede özellikle çetin geçen kış günlerinde Çamlıdere’nin doğal alanlarında yaşayan geyikleri besleyip, yaşama tutundurmasıyla bilinir.

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Pelitçik fosil alanı

Çamlıdere coğrafyası taşlaşmış ağaç fosil alanları ile de meşhurdur. Pelitçik fosil alanı bu ilçemizdedir. Bölge bu özelliği ile dünyanın sıralı yerlerindendir.

Bölgeden çıkarılan fosiller işlenerek akik taşına dönüştürülmektedir. Çamlıdere bu özelliği ile akik taşının önemli merkezlerindendir.

Nitekim Çamlıdere Fosil Ormanı koruma altına alınmıştır. 

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Gelelim, Çamlıdere’nin göletlerine, barajlarına…

Bunların başında Çamlıdere Bayındır Barajı gelmektedir. Ankara’nın içme suyu ihtiyacının önemli bir bölümü buradan sağlanmaktadır. 

Bir doğa harikası olan Çamlıdere Bayındır Barajı yaban kuşlarının da ana yurdudur.

Çam koru göleti ve tabiat parkı da Çamlıdere’nin önemli doğal alanlarındandır. 

Yaylalar beldesi

Çamlıdere Ankara’nın en fazla yaylaya sahip ilçesi olarak da anılır ve bu özelliğinden dolayı yaylalar beldesi olarak da anılır. Çamlıdere yaylalarında pekçok yayla evi bulunmaktadır ve buralar özellikle hafta sonları ve tatil aylarında hayli kalabalıklaşmaktadır.

Çamlıdere’de; yeşillikler içerisinde ahşap villa kentler de inşa edilmiştir. Çamlıdere dağ evleri de anılırlar. Ve yine yeşillikler içerisinde yapılmış siteler hayli dikkat çekmektedir.

golpark-mantar-adasi.jpg

Çamlıdere yayla göletinde bulunan Gölpark mantar adası ve çevresi de hayli ilgi görmektedir.

Yine Aluçdağı mesire alanı da çok sayıda ziyaretçi alan, ilçenin en önemli doğal bölgelerindendir. 

alucdagi-mesire-alani.jpg

 

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