Çamlıdere Soba Müzesi bu yıl tamamlanıyor

Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can ilçede soba şekilde tasarlanmış soba müzesi binasının inşa edildiğini açıkladı. Başkan Can, bu yıl tamamlanacak müzede 200 antika sobanın sergileneceğini ve Çamlıdere’de müze sayısının 9’a çıkacağını belirtti.

Çamlıdere Belediyesi ilçede bulunan dikkat çekici müzelerine bir yenisini daha eklemek için çalışmalarına devam ediyor. Soba şeklinde tasarlanacak binada yeni bir soba müzesi kuracaklarının bilgisini veren Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait 200 sobanın müzede sergileneceği bilgisini verdi. Kasım ayında inşaatına başladıkları müzenin 23 metre ve 3 katlı olacağını söyleyen Başkan Can, tamamlandığında Çamlıdere’de müze sayısının 9’a çıkacağını belirtti.

SOBA ŞEKLİNDE 23 METRE YÜKSEKLİĞİNDE

Türkiye’nin farklı bölgelerinde soba müzesi olduğunu ancak sona görünümlü mimarisiyle kendi yaptıkları müzenin tek olacağını belirten Başkan Can, “Müzenin inşaatına kasım ayında başladık. Bu yıl içerisinde bitireceğiz. Ankara Kalkınma Ajansı tarafından destekleniyor. Binanın 23 metre yüksekliği, 15 metre genişliği var. 3 katlı olacak. Şehrin girişinde herkesi karşılayacak. Etrafında meydan düzenlemesi yapacağız. Türkiye’de farklı kentlerde soba müzeleri var ancak soba şeklinde bu mimariyle başka bir müze yok. Soba şeklindeki yapısıyla Türkiye’de ilk olacak. Soba müzemizle, müze sayımız da 9’a çıkıyor” diye konuştu.

DÜNYANIN FARKLI YERLERDEN GELEN ANTİKA SOBALAR

Dünyanın farklı noktalarından ve İstanbul’dan getirilen 200 antika sobanın ellerinde olduğunu ve belediyede bir kısmının sergilendiğini belirten Başkan Can, “Hepsi birbirinden farklı 200 tane sobamız var. Dünyanın dört bir tarafından getirilmiş sobalar var. Aralarında İstanbul’daki zenginlerin kullandığı sobalar da var. Birçoğu Osmanlı’nın son döneminde Cumhuriyet’in başında kullanılmış. Soba, Türk insanının yaratıcı gücünü ve tasarrufunu yansıtıyor. Sobanın Türk kültüründe önemli bir yeri var. Bir enerjiden farklı şekilde yararlanma var. Bugün kaloriferli evlerde büyüyen yeni nesillere de soba kültürünü anlatacağız” sözlerine yer verdi.

SOBADA KESTANE VE ÇAY İKRAMI OLACAK

Müze içerisinde devamlı bir sobanın yanacağını ve sobanın işlevselliğini bilmeyenler için deneyim imkanı sunacaklarını söyleyen Başkan Can, “Sobanın nasıl yandığını yakıldığını, nasıl yararlandığını göstereceğiz. Bir tane sobamız da sürekli yanacak. Üstünde kestane pişireceğiz, ekmek kızartıp yağlayıp vereceğiz, çayımızı yapacağız misafirlerimize ikram edeceğiz. Aileler özellikle çocuklarıyla buraya geldiklerinde göstererek öğretebilecekler. Farklı bir deneyim sunacak” dedi.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA