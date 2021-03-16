  • BIST 1.570
  • Altın 417,100
  • Dolar 7,4968
  • Euro 8,9169
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 4 °C
»

Çamlıdere Soba Müzesi bu yıl tamamlanıyor

Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can ilçede soba şekilde tasarlanmış soba müzesi binasının inşa edildiğini açıkladı. Başkan Can, bu yıl tamamlanacak müzede 200 antika sobanın sergileneceğini ve Çamlıdere’de müze sayısının 9’a çıkacağını belirtti. 
Çamlıdere Soba Müzesi bu yıl tamamlanıyor

Çamlıdere Belediyesi ilçede bulunan dikkat çekici müzelerine bir yenisini daha eklemek için çalışmalarına devam ediyor. Soba şeklinde tasarlanacak binada yeni bir soba müzesi kuracaklarının bilgisini veren Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait 200 sobanın müzede sergileneceği bilgisini verdi. Kasım ayında inşaatına başladıkları müzenin 23 metre ve 3 katlı olacağını söyleyen Başkan Can, tamamlandığında Çamlıdere’de müze sayısının 9’a çıkacağını belirtti. 

whatsapp-image-2021-03-16-at-12.03.48-(1).jpeg

SOBA ŞEKLİNDE 23 METRE YÜKSEKLİĞİNDE
Türkiye’nin farklı bölgelerinde soba müzesi olduğunu ancak sona görünümlü mimarisiyle kendi yaptıkları müzenin tek olacağını belirten Başkan Can, “Müzenin inşaatına kasım ayında başladık. Bu yıl içerisinde bitireceğiz. Ankara Kalkınma Ajansı tarafından destekleniyor. Binanın 23 metre yüksekliği, 15 metre genişliği var. 3 katlı olacak. Şehrin girişinde herkesi karşılayacak. Etrafında meydan düzenlemesi yapacağız. Türkiye’de farklı kentlerde soba müzeleri var ancak soba şeklinde bu mimariyle başka bir müze yok. Soba şeklindeki yapısıyla Türkiye’de ilk olacak. Soba müzemizle, müze sayımız da 9’a çıkıyor” diye konuştu. 

whatsapp-image-2021-03-16-at-12.03.48-(2).jpeg

DÜNYANIN FARKLI YERLERDEN GELEN ANTİKA SOBALAR 
Dünyanın farklı noktalarından ve İstanbul’dan getirilen 200 antika sobanın ellerinde olduğunu ve belediyede bir kısmının sergilendiğini belirten Başkan Can, “Hepsi birbirinden farklı 200 tane sobamız var. Dünyanın dört bir tarafından getirilmiş sobalar var. Aralarında İstanbul’daki zenginlerin kullandığı sobalar da var. Birçoğu Osmanlı’nın son döneminde Cumhuriyet’in başında kullanılmış. Soba, Türk insanının yaratıcı gücünü ve tasarrufunu yansıtıyor. Sobanın Türk kültüründe önemli bir yeri var. Bir enerjiden farklı şekilde yararlanma var. Bugün kaloriferli evlerde büyüyen yeni nesillere de soba kültürünü anlatacağız” sözlerine yer verdi. 

SOBADA KESTANE VE ÇAY İKRAMI OLACAK
Müze içerisinde devamlı bir sobanın yanacağını ve sobanın işlevselliğini bilmeyenler için deneyim imkanı sunacaklarını söyleyen Başkan Can, “Sobanın nasıl yandığını yakıldığını, nasıl yararlandığını göstereceğiz. Bir tane sobamız da sürekli yanacak. Üstünde kestane pişireceğiz, ekmek kızartıp yağlayıp vereceğiz, çayımızı yapacağız misafirlerimize ikram edeceğiz. Aileler özellikle çocuklarıyla buraya geldiklerinde göstererek öğretebilecekler. Farklı bir deneyim sunacak” dedi. 

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İl il vaka sayısı16 Mart 2021 Salı 09:10
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 16 Mart 2021 - ASKİ16 Mart 2021 Salı 09:09
  • Elektrik Kesintisi 16 Mart 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ16 Mart 2021 Salı 09:09
  • Su Kesintisi 16 Mart 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ16 Mart 2021 Salı 09:09
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?16 Mart 2021 Salı 09:00
  • Çankaya'daki yollar tepki çekiyor16 Mart 2021 Salı 05:05
  • Papa Ziyaretinin Şifreleri!16 Mart 2021 Salı 04:04
  • Ankara suyu alarm veriyor16 Mart 2021 Salı 03:03
  • Polatoğlu’nun Ardından16 Mart 2021 Salı 02:02
  • TBMM Kütüphane ve Arşiv Başkanlığı Başkan Yardımcısı Ahmet Balıbey: "Geçmiş geleceğin aynasıdır"16 Mart 2021 Salı 01:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti