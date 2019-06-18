Çamlıdere'de binlerce gül açtı

Çamlıdere’nin giriş ve çıkışlarında bulunan parkların yanında ilçe merkezinde ve Şeyh Ali Semerkandi Külliyesindeki park ve bahçelere dikilen güller açarak Çamlıdere’yi Gül bahçesi haline çevirdi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Bakanı H. Caner Can, “Çamlıdere başta inanç Turizmi olmak üzere ilçemizde bulunan 11 adet müzemizle, müzeler ve kültür Turizminde, Saklı Cennet Sloganımızla, yeşilin her tonuna sahip orman ve doğasıyla, Doğa Turizminde, üç farklı noktadan çıkarttığımız Türkiye’nin en değerli kükürt ve mineral kaynağına sahip Termal Suyumuzla sağlık ve Termal Turizminde de önümüzdeki yıldan itibaren bizde varız diyeceğiz.

Bu kadar çok ve farklı alanda Turizme sahip tek ilçe olma özelliği taşıyan Çamlıdere’nin elbette sokak ve caddelerinde gül ve çiçek bahçesi olacak. İlçemizi ziyaret eden misafirlerimiz gül ve çiçek bahçeleri arasında ilçemize giriş yapacak mola verdikleri her parkımızda her bahçemizde çiçek ve gül kokuları arasında kendilerinden geçerek dinlenecekler.” dedi.