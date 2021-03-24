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Çamlıdereli kadınlara satış ofisi tahsis edildi

Çamlıdere Belediyesi tarafından Halk Eğitim Merkezine satış ofisi tahsis edildi ve hizmete açıldı. Çamlıdereli kadınlar tarafından üretilen el emeği göz nuru hediyelik eşya ve oyuncakların satışı artık daha kolay olacak.
Çamlıdereli kadınlara satış ofisi tahsis edildi

Çamlıdere Halk Eğitim Merkezi ahşap atölyesine Çamlıdereli kadınlar tarafından üretilen hediyelik eşya ve oyuncakların satışının yapılması için ofis tahsis edildi. Çamlıdere Belediyesi tarafından tahsis edilen ofis hizmete açılarak satış yapmaya başladı. El emeği göz nuru ürünlerini daha kolay vatandaşlara ulaştırabilen hanımlar, ofis için belediyeye teşekkürlerini iletti.

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KÜLLİYENİN İÇERİSİNDE AÇILDI
Çamlıdere  Belediye Başkanı H. Caner Can tarafından Halk Eğitim Merkezine tahsis edilen Şeyh Ali Semerkandi Külliyesi içerisinde bulunan satış ofisi hizmete açılarak satış yapmaya başladı. Bir çok çeşitli hediyelik eşyanın yer aldığı satış ofisi ilçeyi ziyaret eden misafirlere ve hemşerilere hizmet verecek.

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KADINLAR GELİR SAĞLIYOR
Çamlıdereli kadınlar tarafından üretilen hediyelik eşya ve oyuncakların daha kolay satışa sunulabilmesi için hizmete giren ofiste, yüzlerce çeşit ürün bulunuyor. Ürünlerin satışından Çamlıdereli kadınlar gelir sağlıyor.

“ÇOK FAYDALI OLACAK”
Konu hakkında açıklamalarda bulunan Çamlıdereli kadınlar, açılan ofisin kendileri için çok faydalı olacağını söyleyerek şu ifadeleri kullanıyor, “Ofisin açılması bizler için çok iyi oldu. Ürünlerimizi artık daha kolay vatandaşlarımıza ulaştırabileceğiz. Satış konusunda bizlere yardımcı olduğu için  belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Satış ofisi aynı zamanda Çamlıdere’ye de artı değer katacak. Gün içerisinde yüzlerce yerli ve yabancı turist ilçemizi ziyaret etmekte. Böyle bir yere ihtiyacımız vardı.”

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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