Çamlıdere’ye doğalgaz müjdesi

Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğü Yatırımlar Koordinatörü Muhammed Ömer Arya ile yapmış olduğu görüşmeler sonucunda 2021 yılı içerisinde doğalgaz çalışmalarının başlayacağı müjdesini verdi.

ÇALIŞMALAR ÖNÜMÜZDEKİ YIL BAŞLIYOR

Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can , Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş Gnl. Müdürlüğü Yatırımlar Koordinatörü Muhammed Ö. Arya‘yı ziyarette bulundu. Yapılan görüşmeler sonucunda Çamlıdere’ye 2021 yılı içerisinde doğalgaz çalışmaları başlayacağını duyurdu.Hazım Caner Can, Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğü Yatırımlar Koordinatörü Muhammed Ömer Arya’ya misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

8 İLÇEDE BULUNMUYOR

Başkent Ankara’nın Ayaş, Bala, Çamlıdere, Evren, Haymana,Güdül, Kalecik ve Nallıhan olmak üzere toplam 8 ilçesinde doğalgaz bulunmuyor. Geçtiğimiz günlerde Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan, ilçede doğalgaz çalışmalarının tamamlandığını bildirilerek, Kalecik’in doğalgaza kavuşacağını müjdelemişti. Çamlıdere’ye de doğalgaz geldiği takdirde Ankara’da doğalgaz bulunmayan ilçe sayısını 8’den 6’ya düşecek.

Emrah Özcan/İLKSAYFA