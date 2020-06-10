  • BIST 110.302
  • Altın 375,709
  • Dolar 6,7779
  • Euro 7,7045
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 31 °C
»

Çamlıdere’ye doğalgaz müjdesi

Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğü Yatırımlar Koordinatörü Muhammed Ömer Arya ile yapmış olduğu görüşmeler sonucunda 2021 yılı içerisinde doğalgaz çalışmalarının başlayacağı müjdesini verdi.
Çamlıdere’ye doğalgaz müjdesi

ÇALIŞMALAR ÖNÜMÜZDEKİ YIL BAŞLIYOR

Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş Gnl. Müdürlüğü Yatırımlar Koordinatörü Muhammed Ö. Arya‘yı ziyarette bulundu. Yapılan görüşmeler sonucunda Çamlıdere’ye 2021 yılı içerisinde doğalgaz çalışmaları başlayacağını duyurdu.Hazım Caner Can, Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğü Yatırımlar Koordinatörü Muhammed Ömer Arya’ya misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

8 İLÇEDE BULUNMUYOR

Başkent Ankara’nın Ayaş, Bala, Çamlıdere, Evren, Haymana,Güdül, Kalecik ve Nallıhan olmak üzere toplam 8 ilçesinde doğalgaz bulunmuyor. Geçtiğimiz günlerde Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan, ilçede doğalgaz çalışmalarının tamamlandığını bildirilerek, Kalecik’in doğalgaza kavuşacağını müjdelemişti. Çamlıdere’ye de doğalgaz geldiği takdirde Ankara’da doğalgaz bulunmayan ilçe sayısını 8’den 6’ya düşecek.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Altındağ ve Mamak kaymakamları vali oldu 10 Haziran 2020 Çarşamba 11:52
  • Ankara hava durumu 10 Haziran 202010 Haziran 2020 Çarşamba 09:30
  • Koronavirüsten kaç kişi öldü? Koronavirüsete son durum...10 Haziran 2020 Çarşamba 09:10
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 10 Haziran 2020 - ASKİ10 Haziran 2020 Çarşamba 09:09
  • Elektrik Kesintisi 10 Haziran 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ10 Haziran 2020 Çarşamba 09:09
  • Su Kesintisi 10 Haziran 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ10 Haziran 2020 Çarşamba 09:09
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?10 Haziran 2020 Çarşamba 09:00
  • Ziyaret10 Haziran 2020 Çarşamba 05:56
  • Akıtmış oldukları kanda kendileri boğulacak09 Haziran 2020 Salı 16:10
  • Kalabalık şehirlerden kırsala göç başladı09 Haziran 2020 Salı 04:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti