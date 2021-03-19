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Çamlıdere'ye özgü yöresel lezzetler tescillenecek

Çamlıdere Belediyesi, İl Kültür Turizm Müdürlüğü ile birlikte ‘Çamlıdere halk kültürü ve ev yemekleri lezzet araştırması’ başlattı. Çalışmada ilçeye özgü yöresel lezzetler ön plana çıkarılarak tescil altına alınacak.
Çamlıdere'ye özgü yöresel lezzetler tescillenecek

Çamlıdere Belediyesi ‘Çamlıdere halk kültürü ve ev yemekleri lezzet araştırması’ başlattı. Çamlıdere Belediye Başkanı H. Caner Can öncülüğünde başlatılan çalışmaya İl Kültür Turizm Müdürlüğü destek verdi. Ortaklaşa yapılacak çalışmada yöresel lezzetler ön plana çıkarılarak tescil altına alınacak.

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EV YEMEKLERİ LEZZETLERİ ARAŞTIRILACAK
Çamlıdere Belediyesi Çamlıdere’nin kültürünün ve halk yemeklerinin tanıtılması için bir çalışma başlattı. Çamlıdere halk kültürü ve ev yemekleri lezzet araştırmasının yapılacağı çalışmanın sunumuna İlçe Kaymakamı Metin Demirel, Belediye Başkan Yardımcısı Adem Varol, AK Parti İlçe Başkanı Osman Erkan Parmaksız, Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Cura’ da katılarak destek verdi. 

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TESCİL ALTINA ALINACAK
Yapılan yöresel lezzetler sunumu araştırma ekibi tarafından takdirle karşılanırken, çalışmanın İl Kültür ve Turizm müdürlüğü ile ortaklaşa yapıldığı bildirildi. Çalışmada Çamlıdere’ye ait halk yemekleri araştırması yapılarak yöresel lezzetlerin ön plana çıkartılarak tescil altına alınması sağlanacak.

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HÖŞMERİM, TİRİT, ÇOBAN CIZLAMA, CEVİZLİ ÇÖREK
Çamlıdere’ye özgü tescillenmiş höşmerim başta olmak üzere keser altı köfte, yoğurtlu ekmek tirit, kakırdaklı tarhana, güve otlu mantı, çoban cızlama, ayran aşı, kül çöreği, kısır, çörek, beysimet, cevizli çörek ve daha bir çok yöresel lezzetimiz kayıt altına alınılarak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün bastıracağı kitapçıklarda yer almış olacak. Tarihsel önem taşıyan bu çalışma belirli aralıklarla devam edecek.

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Emrah Özcan/İLKSAYFA

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