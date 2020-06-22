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Çamlıdere'ye yeni bir müze, Soba Müzesi

Çamlıdere Belediye Başkanı H. Caner Can ilçeye yeni bir müze müjdesi verdi. Mimari projesi tamamlanan müzenin Anadolu kültüründe önemli bir yeri olan “soba” üzerine kurulması planlanıyor. 
Çamlıdere'ye yeni bir müze, Soba Müzesi

İçerisinde bulundurduğu müzelerle ilgi odağı olan Çamlıdere’ye yeni bir müze müjdesi geldi. Bu yıl içerisinde yapılması planlanan müzenin, Anadolu kültüründe önemli bir yere sahip olan “soba” üzerine kurulması planlanıyor.200 metre kare oturma alanına sahip olacak müzenin inşa faaliyetleri önümüzde ki hafta başlayacak.

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“SOBANIN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ VAR”
Müze hakkında bilgi veren Çamlıdere Belediye Başkanı H. Caner Can, “Anadolu kültüründe sobanın ayrı bir yeri vardı. Bir evde soba yandığı zaman o sobanın etrafında aile toplanır ve aile içi iletişim sağlanırdı. Aile bireylerinin o günü nasıl geçtiği yüz ifadelerinden anlaşılabilir, dertler ve sevinçler paylaşılırdı. Sobanın birleştirici gücü vardı. Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle kaloriferli, doğalgazlı evlerin hayatımıza girmesiyle birlikte herkes kendi odasına çekildi doğal olarak aile içi iletişim zayıfladı hatta koptu.”

104868009_682759645839706_7931662292642215103_n-001.jpg“TÜRK İNSANININ TASARRUF GÜCÜYDÜ”

“Sobanın diğer bir yönü ise Türk insanının tasarruf gücüydü. Soba yandığı zaman üzerinde su ısıtılır su ısıtıcı olurdu, ekmek kızartılır ekmek kızartma makinası olurdu, kestane pişirilir kestane ocağı olurdu, kuzinesinde çörek pişirilirdi fırın olurdu, aparatlarına çamaşır asılıp kurutulurdu çamaşır kurutma makinası olurdu, daha birçok yönüyle Türk insanının başyardımcısıydı, soba Anadolu insanının bir enerjiden çok yönlü faydalanma ve tasarruf elde etme aracıydı. Böylesine önemli bir aracı müze kurarak yaşatmak Çamlıdere Belediyesine yakışırdı” ifadelerini kullandı.

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Emrah Özcan/İLKSAYFA

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