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Can Dostlar Doğal Yaşam Alanlarında Besleniyor

Keçiören Belediyesi tarafından kurulan ‘Sokak Hayvanlarını Besleme Timi’ ilçedeki kırsal bölgelerde yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak köpekleri için muhtelif noktalara yiyecek bıraktı.
Can Dostlar Doğal Yaşam Alanlarında Besleniyor

Sokak canlılarının yiyecek bulma konusunda güçlük çekmemesi için yürütülen çalışma kapsamında aynı zamanda kedi ve kuş türleri için de besleme noktalarına rutin olarak yem, mama ve su bırakılıyor.

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TEDAVİ İÇİN MODERN REHABİLİTASYON MERKEZİ 

Sokak canlılarının korunması ve doğal ortamlarında yaşatılması için yapılan çalışmalara ilişin değerlendirmelerde bulunan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Kedi, köpek ve kuşlara su ve yiyecek temin etmek için özel bir ekip kurduk. Yüce Rabbimin yarattığı masum, dilsiz ve güzel varlıkların yiyecek bulmalarını kolaylaştırmak için ilçemizin birçok noktasına mama ve yem bırakıyoruz. Bir yandan da tedaviye ihtiyaç duyan canlılarımız için Türkiye’nin en modern rehabilitasyon merkezini kurduk. Sokak hayvanlarımız için ultrason, kan ve idrar analiz, diş bakım cihazları, yoğun bakım üniteleri ve yeni nesil ameliyat masaları alarak onların bakım ve tedavilerini yapmayı sürdürüyoruz.” dedi.

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