Can dostlar unutulmadı

Kahramankazan Belediyesi, sokakta ve doğada yaşayan can dostlarımızın aç ve susuz kalmaması için yaşam alanlarına düzenli olarak mama, yem ve su bırakıyor.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, “Sevimli dostlarımız Kahramankazan’da sahipsiz değiller, bizlere emanetler” dedi.

Kahramankazan Belediyesi ekipleri, doğada, cadde ve sokaklarda yaşayan can dostlarımızın aç ve susuz kalmamaları için yaşam alanlarına düzenli olarak mama, yem ve su bırakmayı sürdürüyor. Ekipler ayrıca, ilçedeki lokanta ve fırınlardan topladıkları ekmekler ile belediye yemekhanesinde artan yemekleri de dostlarımıza götürüyor. Mama dağıtımı sırasında dostlarımızın sağlık kontrollerini de yapan ekipler, gerekli gördükleri dostlarımızı tedavi için Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüyor. Burada tedavileri yapılan hayvanlar daha sonra tekrar doğal yaşam alanlarına salınıyor.

Sahipsiz değiller bize emanetler

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, aynı yaşam alanını paylaştığımız can dostlarımız için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, “Sokaklarda ve doğada yaşayan dostlarımızı Kahramankazan’da sahipsiz değiller, bizlere emanetler. Allah’ın bize emaneti olan can dostlarımıza karşı son derece duyarlı davranıyoruz. Aynı dünyayı ve yaşam alanımızı paylaştığımız dostlarımızı hiçbir zaman unutmuyoruz. Onlara düzenli olarak mama ve yem bırakıyoruz. Gerekli sağlık kontrollerini yapıyoruz. Dostlarımıza destek olmak ve yardım etmek için gayret gösteriyoruz” dedi.