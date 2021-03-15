Can dostlara çevreci ahşap yuvalar

Büyükşehir Belediyesi, ömrünü tamamlayan atık ağaçları değerlendirerek kedi ile köpekler için kulübe, kuşlar için de kuş evleri tasarımı gerçekleştiriyor.

ANFA Ağaç Atölyesi’nde soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarının korunması için yapılan yuvalar, Ankara’nın park ve rekreasyon alanlarına konulacak.

KEDİ VE KÖPEK YUVALARI İLE KUŞ EVLERİ ANFA AĞAÇ ATÖLYESİ’NDE TASARLANIYOR

ANFA Ağaç Atölyesi'nde atık ağaçları değerlendiren çalışanlar, sokak hayvanlarının soğuk kış günlerinde korunaklı yaşayabilmesi için ahşap yuvalar üretiyor.

Kedi ve köpekler için üretilen yuvalar ile tasarlanan kuş evleri Başkent'te bulunan park ve rekreasyon alanlarına yerleştirilecek.

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEN AĞAÇLAR SOKAK HAYVANLARINA YUVA OLUYOR

Çevreye karşı duyarlılığın artırılması ve atık malzemelerin değerlendirilmesi amacıyla üretim faaliyetlerini artıran ANFA Ağaç Atölyesi, kuruyan ağaçların gövdelerini ve budanan dallarını adeta sanat eserlerine dönüştürüyor.

Doğaya zarar vermeden titiz bir çalışma yürüttüklerini, yuvaların yanı sıra ağaç oyun grupları, saksı ve dekoratif objeler de tasarladıklarını belirten Ağaç Atölyesi Sorumlusu Ustabaşı Hamit Ertürk, “ANFA Ağaç Atölyesi'nde atık ahşap ve ağaçları sanatsal tasarımlara dönüştürerek Ankara'da park ve uygun yerlerde değerlendiriyoruz. Görsel materyaller, oyun grupları dışında şimdi de sokak hayvanları için yuva yapmaya başladık. Bu çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.