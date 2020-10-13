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Can dostlara mama ve su 

Kahramankazan Belediyesi, sokakta ve doğada yaşayan can dostlarımızın aç ve susuz kalmamaları için yaşam alanlarına düzenli olarak mama ve yem bırakmayı sürdürüyor. 
Can dostlara mama ve su 

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, “Can dostlarımız sahipsiz değiller, bizlere emanetler” dedi. Kahramankazan Belediyesi, vatandaşların koronavirüs salgını riskinden korunmak için vatandaşların evlerinden dışarı eski sıklığıyla çıkmamasının da göz önünde bulundurarak, sokakta ve doğada yaşayan hayvanların yiyecek ve su bulmakta zorlanmamaları için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. 

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Mama ve su bırakılıyor
Belediye ekipleri bu kapsamda, doğada, cadde ve sokaklarda yaşayan can dostlarımızın aç kalmamaları için yaşam alanlarına düzenli olarak mama ve yem bırakıyor. Ekipler ayrıca, ilçedeki lokanta ve fırınlardan topladıkları ekmekler ile belediye yemekhanesinde artan yemekleri de dostlarımıza götürüyor. Mama dağıtımı sırasında dostlarımızın sağlık kontrollerini de yapan ekipler, gerekli gördükleri dostlarımızı tedavi için Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüyor. Burada tedavileri yapılan hayvanlar daha sonra tekrar doğal yaşam alanlarına salınıyor.

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Dostlarımız bize emanet
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, koronavirüsten korunmak için açıklanan tedbirler doğrultusunda vatandaşların evlerinden artık daha az çıktığını belirterek, “Bu durum, sokaklarda ve doğada yaşayan dostlarımızı da olumsuz etkiliyor. Gönlü bol milletimiz, dostlarımız için kapılarının önüne yemek, mama su bırakıyordu, ancak bu durum tedbirler doğrultusunda azalmış durumda. Ama cömert ve yardımsever vatandaşlarımız merak etmesin. Can dostlarımız sahipsiz değiller, bizlere emanetler. Allah’ın bize emaneti olan can dostlarımıza karşı son derece duyarlı davranıyoruz. Aynı dünyayı ve yaşam alanımızı paylaştığımız dostlarımızı hiçbir zaman unutmuyor, onlar için elimizden geleni yapıyoruz. Onlara düzenli olarak mama ve yem bırakıyoruz. Gerekli sağlık kontrollerini yapıyoruz. Dostlarımıza destek olmak ve yardım etmek için gayret gösteriyoruz” dedi. Oğuz, yardıma muhtaç ya da bakıma ihtiyacı olan can dostlarımız için vatandaşlardan gelen talepleri de titizlikle değerlendirdiklerini kaydetti.

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