Can dostlara mama ve su kutusu

Mamak Belediyesi, havaların soğuması ile birlikte hayat şartları iyiden iyiye zorlaşan sokak hayvanları için çalışmalarını maksimum düzeyde artırdı.

Belediye, sokak hayvanları için Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü atölyelerinde mama ve su kutusu üretimine başladı.

Tüm canlıların belediyesiyiz

Hayvan dostu uygulamaları ile örnek olan Mamak Belediyesi, kuş yuvaları ve besleme odaklarının ardından her mahallede parklar, taksi durakları ve sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu alanlara mama ve su kutuları yerleştirdi. Sahipsiz sokak hayvanlarının korunup, sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için çalışmalarını aralıksız devam ettiren Mamak Belediyesi, uygulanan bu çalışmayla köpeklerin mama ve su ihtiyaçlarını karşılıyor. Sokaktaki canlıların Mamak’ın ayrılmaz bir parçası olduğunu ve ilçenin yaşayan tüm canlıları ile güzel olduğunu belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bu mama odaklarının temizliği ve bakımı da belediyemizin sorumluluğunda. Bizler sadece Mamak’taki hemşerimizin değil, ağaçlarımızın, kedilerimizin ve köpeklerimizin de belediyesiyiz. Doğanın ve doğadaki tüm canlıların sağlığı bizim sorumluluğumuzda. Çalışmalarımız temiz, sağlıklı ve huzurlu bir Mamak için devam edecek” dedi

Vatandaştan Köse’ye teşekkür

Mama ve su kutuları insanlarla bir arada yaşayabilen sosyal sokak köpeklerini misafir ediyor. Sabah erken saatlerde mama ve su bırakılan odaklara ayrıca hayvan severler de yiyecek bırakabiliyor. Anneli yavruların beslenebileceği bölümün bulunduğu kutular, hayvanlar için özel olarak tasarlandı. İçerisinde sabitlenmiş su ve yemek teknesi bulunan köpek besleme odaklarından memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, duyarlı davranışından dolayı Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye teşekkür ediyor. Sahipsiz köpeklere yardım etmeye devam eden Mamak Belediyesi ekipleri, önümüzdeki günlerde mama ve su kutularını tüm mahallelere yerleştirmeye devam edecek.