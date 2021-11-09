Can dostlara yerinde tedavi

Sincan Belediyesi ekipleri acil müdahale aracı ile sevimli dostlarımızın açık yara, enfeksiyon ve hafif kanama gibi dahili tedavisi ile aşı işlemlerini yerinde yapıyor.

Hayvan ambulansında sevimli dostların sağlığı için her ayrıntı düşünüldü. Tedavi alanı, sedye, serum askısı, ecza dolabı, mini buzdolabı gibi acil müdahale anında ihtiyaç duyulacak tüm ekipmanlar araçta mevcut. Veteriner Hekimler yaralı dostlarımızın açık yara, enfeksiyon ve hafif kanama gibi dahili tedavisi ile aşı işlemlerini yerinde yapıyor. Müşahede edilmesi gerektiği durumlarda Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde misafir ediliyor.

Birinci etabı tamamlanan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde sokak hayvanları popülasyonunu kontrol altında tutmak için kısırlaştırma faaliyetleri, güçten düşmüş ve bakıma muhtaç olan hayvanların bakımları ve tedavileri de yapılıyor. Ayrıca Merkez bünyesinde fizik tedavileri için eğitim parkuru, riskli hastalık taşıyan, belirtisi olan ve bulaşıcılık riski olan hayvanların bakım ve tedavileri için de karantina alanı yer alıyor.

Ekipler yalnızca yaralı hayvanlara müdahale ile kalmıyor, her gün belirlenen noktalara mama ve su bırakıyor.

Yaralı ve hasta sokak hayvanlarını 444 4 762 no’lu telefonu arayarak Çözüm Merkezi üzerinden Sincan Belediyesi veterinerlik birimine bildirerek daha fazla can dostumuza ulaşmaya vesile olabilirsiniz.