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Can dostları aç susuz kalmadı

Kahramankazan Belediyesi, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlama ve kapanma süreçlerinde olduğu gibi uzun bayram tatili boyunca da sokakta ve doğada yaşayan can dostlarımızı unutmadı.
Can dostları aç susuz kalmadı

Sokak hayvanları konusundaki uygulamalarıyla dikkati çeken Kahramankazan Belediyesi, bu hassasiyetini uzun Kurban Bayramı tatili sürecinde de sürdürdü. Belediye ekipleri, bu doğrultuda patili dostlarımızın aç kalmamaları için yoğun bir mesai yaptı. Ekipler dostlarımızın yaşam alanlarına düzenli aralıklarla kuru mama ve yem bıraktı. Ekipler, sokak hayvanlarının yaşam alanlarına daha önceden yerleştirdikleri su kaplarının da sürekli dolu kalmasını sağladı.

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Ekipler çalışmalarını ayrıca, doğada ve ormanlık alanlarda yaşayan dostlarımız için de sürdürüyor. Ekipler, bu çalışmalarını düzenli aralıklarla kesintisiz olarak yapıyor. Mama dağıtımı sırasında dostlarımızın sağlık kontrollerini de yapan ekipler, gerekli gördükleri dostlarımızı tedavi için Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüyor. Burada tedavileri yapılan hayvanlar daha sonra tekrar doğal yaşam alanlarına salınıyor.

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Dostlarımızı hiçbir zaman unutmuyoruz

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye olarak sokak hayvanlarıyla 365 gün aralıksız olarak ilgilendiklerini belirterek, aç ve susuz kalmamaları için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini söyledi. Can dostları yalnız bırakmadıklarını belirten Oğuz, “Sevimli dostlarımız sahipsiz değiller, bizlere emanetler. Onlara karşı son derece duyarlı davranıyoruz. Aynı dünyayı ve yaşam alanını paylaştığımız dostlarımızı hiçbir zaman unutmuyoruz. Düzenli olarak mama ve yem bıraktığımız dostlarımızın, sağlık kontrollerini de yapıyoruz. Dostlarımıza destek olmak ve yardım etmek için gayret gösteriyoruz ve göstermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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