Can dostları emin ellerde

Sincan Belediyesi bünyesindeki veteriner hekimler, sokaklardaki sahipsiz hayvanları toplayarak bakımlarını ve aşılarını yapıyor. Yaralı hayvanlar iyileşene kadar barınaklarda bakılıyor, sağlığına kavuşanlar sahiplendiriliyor.

Sincan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, veterinerlik hizmeti ve ilaçlama çalışmalarını özveri ile sürdürüyor. Müdürlük bünyesinde; Veterinerlik biriminde 3 Veteriner hekim, 1 Veteriner Tekniker, 10 Veteriner hizmet işçisi, 2 Şoför; İlaçlama biriminde 1 İlaçlama Yöneticisi, 10 İlaçlama Personeli, 2 Şoför; İdari birimde 2 memur 4 büro personeli; dış birimlerden geçici görevle gelen 23 dezenfekte personeli ve 15 adet hizmet aracı ile 7 /24 hizmet veriliyor.

Vatandaştan gelen taleplere de öncelik veren Sincan Belediyesi ihbarları itina ile değerlendiriyor. Hasta, sakat veya sahipsiz sokak hayvanları bildirmek isteyenler Sincan Belediyesinin 444 4 762 numaralı çözüm merkezini arayabiliyor. İhbarları en kısa sürede değerlendiren veteriner hekimler hayvanları alarak gerekli tedavi ve kontrolleri yapıyor.

Ocak ayından bu yana 1213 sahipsiz köpek toplandı. 862’sinin tedavisi yapıldı, 85 köpek de sahiplendirildi. 1 Mayıs-14 Ağustos tarihleri arasında da toplam 262 köpek kısırlaştırıldı.

Toplanan kedi sayısı ise 177.

289 sokak kedisinin tedavisi yapılırken 78 adet kedi de sahiplendirildi.

13 Ebabil Kuşu, 3 yılan, 2 kerkenez, 2 tavşan,3 kirpi, 5 kaplumbağa ile 15 yabani kuşun tedavisi de yapılarak doğal ortamına bırakıldı.

Hayvan Dostlarımız İçin 35 Adet Besleme Noktası Oluşturuldu

Sincan Belediyesi sınırlarında sokak hayvanlarını beslemek için 35 adet besleme noktası oluşturuldu. Bu besleme noktalarında yıl başından bugüne kadar 6.270 kg kuru köpek maması, 75 kg yaş köpek maması, 3.380 kg kuru kedi maması, 23 kg yaş kedi maması ve Et ve Balık Kurumu tarafından verilen 3.680 kg atık et kullanıldı.

Sincan’ın Dört Bir Yanı Dezenfekte Ediliyor, Haşerelere Karşı İlaçlanıyor

Sincan Belediyesi koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında halkın yoğun olarak kullandığı alanları dezenfekte ederken bir taraftan da haşerelere karşı ilçenin dört bir tarafında ilaçlama çalışması yapıyor.

Sincan Belediyesi, koronavirüs salgını Türkiye’ye gelmeden dezenfeksiyon çalışmalarına 14 Şubat itibariyle başlamıştı. O gün bu gündür Kovid-19 salgınından vatandaşın etkilenmemesi için sahada olağanüstü bir çalışma yürütülüyor.

57 mahalle, 1676 sokak ve cadde, 2078 adet kamu alanı haftada bir dezenfekte ediliyor. Bugüne kadar 1.973 özel alan ile 4.356 özel ve ticari araç dezenfekte edildi, talep halinde dezenfekte işlemlerine devam ediliyor.

Halk sağlığı için tüm imkanlarını seferber eden Sincan Belediyesi, özel ve kamu alanları için toplam 88.790 litre; sokak ve cadde temizliği için 105.000 litre dezenfektan kullandı. 11.356 litre de el dezenfektanı kamu ve özel alanlara dağıtıldı.

Ekipler Kurban Bayramı’nda da Sahadaydı.

10 Temmuz Kurban pazarının kurulmasıyla; Gübrelik alan ve çöp konteynırları da her gün 1 ekip tarafından uçkun çalışması; her gün 2 ekip tarafından da tüm çadırlarda ilaçlama faaliyetleri yürütüldü.

Kesim alanları 1 ekip ile dezenfekte edildi ve el antiseptiği bulunan ünitelerin dolum ve kontrolü düzenli olarak yapıldı. Veteriner hekimler 10 Temmuz itibariyle kurban pazarlarında görevlendirildi ve günlük hayvan kontrolleri yapıldı. Bayramın birinci günü 20 hekim kesim alanları ve Pazar yerlerinde görev yaptı. Kurban Bayramı boyunca da 23 hekim, 1 veteriner tekniker,12 veteriner hizmet işçisi, 10 ilaçlama personeli ve 10 idari personel ile hizmet verildi.

23 Temmuz tarihinde Ankara Üniversitesi, Ankara Kasaplar Odası ve Sincan İlçe Müftülüğü katılımlarıyla “Covid19 Sürecinde Kurban Kesiminde Dikkat Edilecek Hususlar ve Hijyen Kuralları Eğitim Semineri” düzenlenerek kurban kesimi ve hijyen kuralları konusunda vatandaşlar bilgilendirildi.

Toplum ve çevre sağlığını göz önünde bulundurularak halk sağlığı zararlıları, haşere ve vektör ile mücadele kapsamında ilaçlama hizmeti de veriliyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ilçe sınırlarında larva ve uçkun üreme odağına müdahale ederek daha sağlıklı, temiz bir SİNCAN için çalışmaya devam ediyor.

Yerli Tarımsal Üretime Destek

Sosyal ve üreten belediyecilik anlayışıyla hareket eden ve her koşulda ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Sincan Belediyesi; tarımsal üretimi desteklemek, çiftçilere örnek olmak ve ilçenin tarımsal potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla önemli bir projeyi hayata geçirdi. Yerli tohum ile kırmızı ve yeşil mercimek, nohut, buğday, arpa üretimi gerçekleştirmek amacıyla Sincan Ziraat Odası işbirliğiyle, mülkiyeti Sincan Belediyesine ait olan Polatlar Köyü'nde Yerli Tarımsal Üretim Alanı'nın açılışı gerçekleştirildi. Yerli tohum kullanılarak üretilecek ürünler ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi Hızla İnşa Ediliyor

Polatlar mahallesinde bulunan ve Sincan Belediyesine ait olan arazide “Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi” inşaatına başlandı.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yeni hizmet binasında yapımı tamamlanmakta olan barınak alanlarında ise cins ve farklı türden hayvanların bakımı ve konaklaması sağlanarak çocuklarımıza hayvan sevgisinin aşılanması hedefleniyor.