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Can dostları için çevrimiçi toplandılar

Gazetemize konuşan AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Başkent’te hayvan refahını artırmak ve sokak hayvanlarının popülasyonunu kontrol altında tutmak için ilçe belediyelerin de dahil olduğu hayvan dostu bir projeyi hayata geçireceklerini söyledi.
Can dostları için çevrimiçi toplandılar

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Başkent’te sokak hayvanları için popülasyon kontrolü uygulama projesini başlatacaklarını açıkladı. Yıldız, AK Partili kadın milletvekili Lütfiye Selva Çam, Arife Polat Düzgün ve Asuman Erdoğan’ın da proje içerisinde yer aldığını söyleyerek, “Projedeki temel amaç hayvan ve insan barışını korumak” dedi. Ankara’daki ilçe belediye başkanları ve başkan yardımcıları ile söz konusu proje hakkında hafta başı çevrimiçi olarak bir araya geldiklerini, konu hakkında çeşitli kurum ve kuruluşla da zaman zaman toplantı yaptıklarını aktaran Yıldız, çalışmanın detaylarıyla ilgili gazetemize şu bilgileri verdi:

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POPÜLASYON KONTROLÜ ÇOK ÖNEMLİ
“Hayvansever derneklerle, üniversite kulüpleriyle, belediyelerle, ilgili kurum ve kuruluşlarla toplantılar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. En iyisini yapmak için ortak bir noktayı bulma amacındayız. Bu kapsamda Ankara’da kısırlaştırma seferberliği başlatacağız. Popülasyon kontrolü hayvanlar için çok önemli. Şu anda kısırlaştırma sayıları Ankara’da oldukça az. Popülasyon kontrolü olmadığı için zaman zaman hepimizi üzen olaylarla da karşılaşıyoruz”

VETERİNER HEKİMLER DE PROJEYE DAHİL EDİLECEK
“Projenin ilk etabını Çubuk veya Keçiören ilçelerimizden başlatmayı planlıyoruz. Biz sadece belediyelerle değil İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’yle de paydaş olarak hareket ediyoruz. Örneğin Kalecik Belediyesi’nde bir veteriner hekim görev yapıyor; ancak İlçe Tarım Müdürlüğü’nde altı veteriner hekim var. Biz buradaki veteriner hekimleri de projeye dahil edeceğiz. Kısırlaştırma uzmanlık gerektiren bir konu. Veterinerlik Fakültesi de bu konuda veterinerlere eğitimler verecek.”

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BARINMA ALANLARI SAĞLIKLAŞTIRTILACAK
Hayvanların barınma alanlarının iyileştirilmesiyle ilgili de çalıştıklarını kaydeden Yıldız, “Hayvanların barınabileceği, yaşamlarını sürdürebileceği alanlar önemli. Keçiören bu anlamda iyi bir noktada, Sincan’da da çok güzel çalışmalar var. Bu doğrultuda Çubuk’ta yeni bir alan yapılması projesi var” dedi. 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA

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