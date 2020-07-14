  • BIST 117.741
  • Altın 399,490
  • Dolar 6,8565
  • Euro 7,8136
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 19 °C
»

Can dostları susuz ve mamasız kalmayacak

Gölbaşı Belediyesi ve hayvan severler tarafından alınan mama ve su kapları çeşitli bölgelere yerleştirilmek üzere hayvan severlere teslim edildi.  
Can dostları susuz ve mamasız kalmayacak

Gölbaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde, Gölbaşı Belediyesi ve hayırseverseler iş birliğinde alınan 250 adet mama ve su kapları can dostların yaşamlarını kolaylaştırmak için hayvan severlere teslim edildi. Düzenlenen programa Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürü Yavuz Ekici ve Türkiye Hayvan Hakları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, GÖL-DER Başkanı Gürsel Demirci ve mama ve su kaplarını teslim alan hayvan severler katıldı. 
Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından tasarlanan kapların sokak hayvanları için yaz aylarında kolaylık sağlayacağını aktaran Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Hayvan severlerimizi çıktığı yolda yalnız bırakmamak adına bizlerde Fen İşleri Müdürlüğümüz ile harekete geçtik ve 50 adet kabımızı hayvan sever vatandaşlarımıza teslim ettik. Bu sayede can dostlarımızın yaz ayında yemeksiz kalmasının önüne geçmek istedik. Salgın sürecinde de her gün düzenli olarak bıraktığımız mamalar ile sokak hayvanlarımızın yanında olduk. Bundan sonra hayata geçireceğimiz projelerle de onların yanında olacağız. Gölbaşı İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürümüz Sayın Yavuz Ekici’nin nezdinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum ” dedi. 

8-013.jpg

Alma sahiplen
Sadece mama bırakmak ile sınırlı kalmayıp sahiplendirme çalışmalarına da hız kazandıracaklarını ve bunu bir projeye dönüştürdüklerinin haberini veren Başkan Ramazan Şimşek “Belediye olarak sahiplenen kişilere hayvanı muhafaza edeceği kulübesini, yıllık yapılması gereken aşılarını, gerekli şartlarda veteriner ve tedavi desteği ile mama desteğini sağlayacağız. Sadece yapmanız gereken sokak hayvanlarımızı sahiplenmek. Bunun üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Evet sokak hayvanımızı sahiplendirdik ama desteğimizi de çekmeyeceğiz” diyerek sözlerini noktaladı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hasat için geri sayım15 Temmuz 2020 Çarşamba 01:31
  • Muhtarlardan Başkan Yavaş'a teşekkür ziyareti14 Temmuz 2020 Salı 04:33
  • 3 ilçede su kesintisi14 Temmuz 2020 Salı 03:34
  • Yakacık baştan aşağı yenilendi14 Temmuz 2020 Salı 02:31
  • Mahallede Şenlik Var14 Temmuz 2020 Salı 02:29
  • Mamak’ı lavanta kokusu sardı14 Temmuz 2020 Salı 01:33
  • Eski Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen, son yolculuğuna uğurlandı13 Temmuz 2020 Pazartesi 15:08
  • Hem Koronavirüsle hemde sinekle mücadele13 Temmuz 2020 Pazartesi 06:20
  • Kültür ve sanatın Başkenti Olacak13 Temmuz 2020 Pazartesi 05:57
  • Çocuklara bayramlıklar belediyeden13 Temmuz 2020 Pazartesi 05:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti