Can dostları susuz ve mamasız kalmayacak

Gölbaşı Belediyesi ve hayvan severler tarafından alınan mama ve su kapları çeşitli bölgelere yerleştirilmek üzere hayvan severlere teslim edildi.

Gölbaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde, Gölbaşı Belediyesi ve hayırseverseler iş birliğinde alınan 250 adet mama ve su kapları can dostların yaşamlarını kolaylaştırmak için hayvan severlere teslim edildi. Düzenlenen programa Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürü Yavuz Ekici ve Türkiye Hayvan Hakları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, GÖL-DER Başkanı Gürsel Demirci ve mama ve su kaplarını teslim alan hayvan severler katıldı.

Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından tasarlanan kapların sokak hayvanları için yaz aylarında kolaylık sağlayacağını aktaran Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Hayvan severlerimizi çıktığı yolda yalnız bırakmamak adına bizlerde Fen İşleri Müdürlüğümüz ile harekete geçtik ve 50 adet kabımızı hayvan sever vatandaşlarımıza teslim ettik. Bu sayede can dostlarımızın yaz ayında yemeksiz kalmasının önüne geçmek istedik. Salgın sürecinde de her gün düzenli olarak bıraktığımız mamalar ile sokak hayvanlarımızın yanında olduk. Bundan sonra hayata geçireceğimiz projelerle de onların yanında olacağız. Gölbaşı İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürümüz Sayın Yavuz Ekici’nin nezdinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum ” dedi.

Alma sahiplen

Sadece mama bırakmak ile sınırlı kalmayıp sahiplendirme çalışmalarına da hız kazandıracaklarını ve bunu bir projeye dönüştürdüklerinin haberini veren Başkan Ramazan Şimşek “Belediye olarak sahiplenen kişilere hayvanı muhafaza edeceği kulübesini, yıllık yapılması gereken aşılarını, gerekli şartlarda veteriner ve tedavi desteği ile mama desteğini sağlayacağız. Sadece yapmanız gereken sokak hayvanlarımızı sahiplenmek. Bunun üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Evet sokak hayvanımızı sahiplendirdik ama desteğimizi de çekmeyeceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.