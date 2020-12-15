Can dostları unutulmadı

ABB Meclisi yılın STK’larla iş birliği yaparak kış aylarında sokak hayvanlarına barınma, beslenme, sağlık yardımı yapılmasına ilişkin raporu oy birliği ile kabul etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi yılın son toplantısında can dostlara yönelik önemli bir karar aldı. Çevre ve Sağlık Komisyonu’nunda bulunan kış aylarında sokak hayvanlarının hayatını kaybetmelerine engel olmak için sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içerisinde barınma, beslenme ve sağlık yardımı yapılmasına ilişkin rapor oy birliği ile karara bağlandı.

STK’LARLA İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK

Kabul edilen komisyon raporunda kış şartlarında sokak hayvanlarının hayatını kaybetmelerinin önüne geçmek için yardımların uygun görüldüğü belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde yaklaşan ağır kış şartlarında sokak hayvanı ölümlerinin önlenmesi amacıyla sivil toplum kuruluşları ile birlikte beslenme, sağlık, barınma yardımı yapmak üzere çalışmaların başlatılması konusunun Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca değerlendirmeye alınması komisyonumuzca uygun görülmüştür.”

Erkal Erdoğan//İLKYSAFA