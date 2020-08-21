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Can dostlarımız susuz ve aç bırakılmıyor

Kahramankazan Belediyesi, yaz mevsiminin etkisini iyiden iyiye htiğimiz şu günlerde, su bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının sıcaklardan olumsuz etkilenmemesi için park ve bahçelere su kapları yerleştirdi.
Can dostlarımız susuz ve aç bırakılmıyor

Kahramankazan Belediyesi, sokak hayvanları konusundaki uygulamalarıyla da farkındalık oluşturuyor. Belediye ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte sokak hayvanlarının sıcaklardan olumsuz etkilenmemesi için park ve bahçelere su kapları yerleştirdi. Ekipler yerleştirilen su kaplarının sürekli dolu kalmasını sağlayarak, sokak hayvanlarına yardımcı oluyor. Ayrıca, Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bulunan sokak hayvanlarının ise günün en sıcak olduğu saatlerde suyla temas ettirilerek serinlemeleri sağlanıyor. Bu kapsamda sokak hayvanlarının yaşadığı kulübeler düzenli olarak sulanıyor.

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Dostlarımız Allah’ın emaneti
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, sokak hayvanlarının kendilerine Allah’ın bir emaneti olduğunu belirterek, “Aynı yaşam alanını, aynı dünyayı paylaştığımız can dostlarımız için elimizden geleni her zaman yapıyoruz. Soğuk kış günlerinde mama ve yemlerini eksik etmiyoruz. Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizde ücretsiz olarak tedavi ve bakımlarını yapıyoruz. Onlara yeni yuvalar buluyoruz. Can dostlarımıza karşı duyarlı olmak en önemli hassasiyetlerimiz arasında yer alıyor. Dostlarımız için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz” dedi. Oğuz ayrıca, vatandaşlara, ev ve iş yerlerinin önlerine sokak hayvanları için bir kap su bırakmaları çağrısında bulundu.

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