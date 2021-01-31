  • BIST 1.473
  • Altın 433,259
  • Dolar 7,3001
  • Euro 8,8620
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 3 °C
»

Can dostların moda atölyesi

El emeklerini her alanda değerlendirmekte usta olan Altındağlı kadınlar, şimdi de evcil hayvan modasına el attı. Altındağlı kadınların dikiş atölyesi, can dostların moda evi oldu.
Can dostların moda atölyesi

Altındağlı kadınlar, evcil hayvan modasına da el attı. Altındağlı kadınlar, pet-shop'larda satılmak üzere evcil hayvanlar için kışlık kıyafet ve kostüm dikiyor. Altın kadınların büyük ilgi gören kostüm dikiş atölyesi, siparişlere yetişemiyor. Altındağlı kadınlar, Altın Eller Kadın Kooperatifi çatısı altında satış yaparak ev ekonomilerine de katkı sağlıyor. Altındağlı kadınların her alanda çok becerikli olduğunu bir kez daha vurgulayan Başkan Asım Balcı “Evcil hayvan kostümü sektörü, son yıllarda hızla gelişen ve büyüyen bir sektör… Altındağlı kadınlarımızı, gelirlerini artıracak farklı sektörlere yönlendirmeyi seviyoruz, buna çok önem veriyoruz. Dikiş atölyemizdeki kadınlarımızı da evcil hayvan kostümü dikmeleri için yönlendirdik. Ortaya gerçekten çok başarılı kıyafetler çıktı. İlk yapılan birkaç parça çok büyük ilgi gördü. Hayvanseverler, evcil hayvan besleyenler çok beğendi. Sonra siparişler gelmeye başladı. Atölyemiz siparişlere yetişemez oldu. Şimdi toplu siparişler alıyorlar ve talep eden pet-shop'lara ulaştırıyorlar. Ortaya çıkan her ürün kadınlarımızın nasıl emek verdiğinin ve özen gösterdiğinin ispatı... Bundan böyle evcil hayvan modasının da kalbi Altındağ’da atacak inşallah…” dedi.

cndst_atolye_2.jpg

“DESTEKLERİMİZ SÜRECEK”
Şu anda atölyede pandemi sürecinde olunduğu için 12 kadının çalıştığını söyleyen Başkan Balcı “Ürünler çok beğeniliyor, siparişler çoğalıyor. Altın kadınlarımız da kendilerine sunulan imkanları çok güzel değerlendiriyor. Biz de onlara destek olmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

cndst_atolye_4.jpg

EMEKLER KAZANCA DÖNÜŞSÜN
Başkan Balcı, Altındağlı kadınların emeğine destek olmak ve bu güzel ürünlerden satın almak isteyen herkesi Altın Eller Kadın Kooperatifi’nin internet sitesini ziyaret etmeye davet etti. Başkan Balcı “Altın Eller Kadın Kooperatifinden alışveriş yapmak isteyenler, kooperatifin Hamamarkası'nda bulunan satış ofisini ziyaret edebilir. Altıneller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi satış ve yönetim merkezi, tarihi Hacettepe Mahallesi Koyungözü Sokak'ta bulunuyor. Dileyenler; www.altinellerimiz.com internet sitesi üzerinden alışveriş yapabilir” dedi. 

cndst_atolye_90.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güdül'de kitap okuma kampanyasına Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın da katıldı30 Ocak 2021 Cumartesi 02:35
  • Çubuk'ta dezenfekte edilen camilere gül suyu sıkıldı30 Ocak 2021 Cumartesi 01:33
  • Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan: Muhtarlarımızı dinliyor ve sorunlarını çözüyoruz30 Ocak 2021 Cumartesi 01:00
  • Mamak'ta mahallelerde temizlik çalışmaları devam ediyor30 Ocak 2021 Cumartesi 00:30
  • Pursaklar Belediye Başkanı Çetin'e ziyaret30 Ocak 2021 Cumartesi 00:20
  • Miniklere sömestir hediyesi29 Ocak 2021 Cuma 04:34
  • Mamak’ın Uzaya Açılan Kapısı Aralanıyor29 Ocak 2021 Cuma 03:37
  • Potada lider Etimesgut29 Ocak 2021 Cuma 01:32
  • Pursaklar'da yeni işyerlerinin açılışları yapıldı29 Ocak 2021 Cuma 00:38
  • Mamak Belediyesi kendi söküğünü dikiyor29 Ocak 2021 Cuma 00:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti