  • BIST 1.565
  • Altın 416,386
  • Dolar 7,5366
  • Euro 8,9644
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 7 °C
»

Can dostlarına mama dağıtımı sürüyor

Pursaklar Belediyesi, ilçe genelinde kış dönemi yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için kuru mama dağıtımına devam ediyor.
Can dostlarına mama dağıtımı sürüyor

Pursaklar Belediyesi, sokak hayvanlarına destek olmak için ilçe genelinde farklı noktalarda oluşturulan beslenme noktalarının sayısını artırmayı sürdürüyor.

Pursaklar'ın kedi ve köpek popülasyonunun yoğun olduğu beslenme noktalarına her hafta düzenli olarak mama ve su bırakılırken, Pursaklar Belediyesi bakıma muhtaç hayvanları toplayarak uzman veteriner gözetiminde tedavilerinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanlarına yeniden bırakıyor.

Sürekli mama denetimi yapan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, mamaların bitmesi durumuna karşılık sürekli sahada bulunarak hayvanların aç kalmasının önüne geçiyor.

1-166.jpg

‘‘Hayvan dostlarımızı unutmuyor, hayatlarını güvence altına almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz’’
Sokak hayvanlarının aç kalmaması için sahada yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Ekiplerimiz sevimli dostlarımızın beslenme ihtiyacını karşılamak üzere ilçemizin farklı noktalarındaki cadde, sokak ve parklarımızda düzenli aralıklarla mama bırakıyor. Özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde çalışmalarımızı ilçe genelinde yoğunlaştırarak sokaktaki dostlarımızı aç ve susuz bırakmamaya gayret gösteriyoruz. Bu kritik pandemi sürecinde insan sağlığını düşündüğümüz gibi, hayvan dostlarımızı da unutmayarak, hayatlarını güvence altına almak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkent'te afet bilinci aşılanıyor10 Mart 2021 Çarşamba 00:28
  • Kahvehanelere normalleşme desteği10 Mart 2021 Çarşamba 00:26
  • Puhu baykuş yeniden doğaya salındı10 Mart 2021 Çarşamba 00:22
  • Elektronik Atık Toplama Yarışması yeniden başlıyor10 Mart 2021 Çarşamba 00:21
  • Satı Kadın unutulmadı09 Mart 2021 Salı 04:23
  • Cansuyu, mazlumlara umut oldu09 Mart 2021 Salı 03:24
  • İhtiyaç sahiplerine 30 ton soğan dağıtıldı09 Mart 2021 Salı 02:22
  • Mamak’ın kütüphaneleri göz dolduruyor09 Mart 2021 Salı 01:30
  • "Kadınca Nefes Alma Atölyesi" kuruluyor09 Mart 2021 Salı 00:27
  • Huzurevindeki yenileme çalışmalarını denetledi09 Mart 2021 Salı 00:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti