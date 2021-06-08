  • BIST 1.444
  • Altın 524,233
  • Dolar 8,6003
  • Euro 10,4748
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 24 °C
»

Can Dündar için kırmızı bülten çıkarıldı

Can Dündar için silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan ayrılan dosyası kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verildi.
Can Dündar için kırmızı bülten çıkarıldı

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, firari sanık Can Dündar ve mazeret bildiren avukatı katılmadı. MİT Başkanlığını temsilen Hazine avukatı Timuçin Üzel de duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada söz alan Hazine avukatı Üzel, suçtan zarar görme ihtimaline binaen müdahilliklerine karar verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Can Dündar hakkında, dosya kapsamı, isnat edilen suça ilişkin kuvvetli şüphenin varlığını gösteren deliller, sanığın uzun süredir firari olarak başka dosyalardan aranması, mahkemenin başka dosyasından aldığı ceza sebebiyle kırmızı bülten ve iade işlemlerinin beklenmiş olması ve isnat edilen suç niteliğine göre, tutuklanmasına yönelik yakalama emri çıkartılmasına hükmetti.

Sanığın yurtdışında ve halen Almanya'da bulunduğunun anlaşıldığını bildiren heyet, iade işlemleri konusunda iade talepnamesi ve kırmızı bülten çıkarılmasına dair işlemlerin yapılmasına karar verdi.

MİT Başkanlığının suçtan zarar görme ihtimaline binaen davaya müdahilliğine hükmeden heyet, duruşmayı 6 Ekim'e erteledi.

Davanın geçmişi
MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada yargılanan firari sanık eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, "gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek" ve "örgüt (FETÖ) içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından 23 Aralık 2020’deki duruşmada 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Dündar hakkında bir müşteki yönünden, “devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama” ve “devleti gizli kalması gerekene bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme” suçlarından ifadesi alınmadığı gerekçesiyle dosyası ayrılmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzmir depremiyle ilgili iddianame hazırlandı08 Haziran 2021 Salı 12:26
  • HDP'nin kapatılması davasında yeni gelişme08 Haziran 2021 Salı 12:25
  • Damga süresi geçmiş, ayarı bozuk sayaç kullananlara idari para cezası öngören kanun hükmü iptal edildi08 Haziran 2021 Salı 11:58
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimizin çok ilgi duyduğu e-Spor'u desteklemeyi sürdüreceğiz08 Haziran 2021 Salı 11:48
  • HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden açılan davada ilk inceleme için raportör görevlendirildi08 Haziran 2021 Salı 11:47
  • Mayıs ayında en yüksek sıcaklık Ceylanpınar'da, en düşük sıcaklık Zara'da ölçüldü08 Haziran 2021 Salı 11:34
  • Müsilaj için Türkiye'nin en büyük seferberliği! Bakan Kurum saat verip duyurdu08 Haziran 2021 Salı 11:02
  • Bakan Selçuk, 'benzer soru' iddiasına yanıt verdi08 Haziran 2021 Salı 10:59
  • Bahçeli'den deniz salyası açıklaması: Çevre felaketiyle karşı karşıyayız!08 Haziran 2021 Salı 10:58
  • Ezgi Mola'ya açılan davayla ilgili flaş gelişme08 Haziran 2021 Salı 10:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti