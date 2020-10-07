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Can Dündar'ın el konulma kararı verilen Çengelköy'deki evi görüntülendi

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada, mahkeme tarafından Can Dündar'ın menkul ve gayrimenkul mal varlıklarına ile banka hesaplarına el konulmasına karar verildi.
Can Dündar'ın el konulma kararı verilen Çengelköy'deki evi görüntülendi

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Can Dündar'ın menkul, gayrimenkullerine ve banka hesaplarının tamamına el konulmasına karar verdi. MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve fotoğraflara Cumhuriyet Gazetesi'nde Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde yer verdiği gerekçesiyle çarptırıldığı 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtayca bozulan Can Dündar'ın yargılandığı davada, 15 günlük sürede teslim olmadığı için kaçak sayılmasına karar verildi. El konulan malların yönetilmesi amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanacak.

Mahkeme, Can Dündar'ın Ankara Çankaya'daki iki bağımsız bölümüne, Muğla Bodrum'da bulunan bir taşınmazına ile Üsküdar Çengelköy'de bulunan bir taşınmazına el konulması kararı verdi. Ayrıca Dündar'ın banka hesaplarının tespitinin yapılacağı, tespit edilen vadeli veya vadesiz hesaplarına el konulacağı belirtildi. Can Dündar'ın Çengelköy'de bulunan ve el konulma kararı verilen evi görüntülendi. Dündar'ın evi ve çevresinde sakinlik gözlendi.

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