Can ve mal kaybı demir yolu etrafına çekilen çitle önlenecek

Diyarbakır'da meydana gelen kazalarda can ve mal kayıplarının önlenmesine yönelik, il merkezinden geçen rayların çevresine panel çit yapımı projesinin yüzde 90'ı tamamlandı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan projeyle, kent merkezinden geçen 10 kilometrelik demiryolu ağının özellikle 2-3 kilometrelik bölümünde gelişigüzel şekilde ray üzerinde yaya ve araç geçişi sona erdirilecek, yapılacak üst geçitlerle yaya geçişi güvenli hale getirilerek kazalar önlenecek.

9 üst geçit yapılacak

Yaklaşık 7 milyon 700 bin lira tutarındaki iki ihalenin ardından 20-30 santimetre yüksekliğinde dökülen betonun üzerine panel çitlerin kurulma çalışması sürüyor.

Proje kapsamında kent sakinlerinin ulaşım konusunda herhangi bir mağduriyet yaşamaması için 6 hemzemin ile 3 alt ve üst geçidin bulunduğu bölgeye ayrıca 9 üst geçit yapılacak. Aralıksız devam eden çalışmalarla proje yüzde 90 oranında tamamlandı.

Diyarbakırlılar projeden memnun

Esnaf Mehmet Ali Turan, AA muhabirine, tren raylarının geçtiği sanayi bölgesinde daha önce birçok kazanın meydana geldiğini anımsattı.

Kazaların tümünün çitlerin olmamasından kaynaklandığını dile getiren Turan, "Bu çitlerin yapılmasıyla bütün kazaların önüne geçildi. Mal kaybından can kaybına kadar çok yararı oldu. Çok da sevindik. İyi ki bu ihata yapıldı." dedi.

Esnafın mağdur olmaması için Traktörcüler Sitesi ile sanayi sitesi arasındaki bağlantıyı sağlayan ve halihazırda kullanılan geçidin hemzemin geçit olarak kabul edilmesi yönünde taleplerini ilettiklerini aktaran Turan, söz konusu talebin kabul edilmesini temenni ettiklerini anlattı.

Sanayi sitesinden geçen rayların etrafına çit çekilmesi yönünde esnafın TCDD'ye talepte bulunduğunu ve bu taleplerinin karşılandığını dile getiren Turan, "Biz ihatanın yapılmasına karşı değiliz, yapıldı ve çok memnunuz. Projenin yüzde 90'ı bitti, çok güzel bir iş oldu." diye konuştu.

Sanayi sitesinde çalışan Ömer Bilgi de iş yerinin tren raylarına yakın olduğunu ve çok sayıda kazaya tanıklık ettiğini belirtti.

Bilgi, "Daha önce rayların etrafında ihata olmadığı için herkes raylara serbest şekilde girip çıkıyordu. Buna alınabilecek önlem panel çitlerin çekilmesiydi, çok iyi oldu." ifadelerini kullandı.

Kent sakinlerinden Furkan Başeğmez de çocukluğundan beri tren raylarına yakın bir evde yaşadığını, burada birçok kazanın meydana geldiğini ifade ederek, "Bu duvar örüldüğü için teşekkür ediyoruz. Panel çit, kazaları, ölümleri önleyecek." şeklinde konuştu.

Bölgede 12 yılda 53 kaza oldu

TCDD, bir süre önce ray üzerinden yaya ve araç geçişinin güvensiz şekilde yapılması dolayısıyla son 12 yılda 7 kişinin ölümüne, 32 kişinin de yaralanmasına neden olan 53 kazanın yaşandığı yerlerde önlem almak için çalışma başlatmıştı.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanlığının 8 Ağustos 2019'da "can ve mal kaybı olmaması" için demir yoluna ihata yapılmasına yönelik yazılı başvurusunu da değerlendiren TCDD, söz konusu mevkilerde ray çevresine panel çit yapılmasını içeren projeyi hazırlamıştı.

TCDD 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, 28 Temmuz 2020'de Büyükşehir Belediyesi, Karayolları Bölge Müdürlüğü ile yatırım mahallinde bulunan esnaf temsilcilerinin katılımıyla DTSO'da düzenlenen toplantıda proje hakkında katılımcılara bilgilendirme yapmış, 10 Ağustos 2020'de de DTSO Başkanı Mehmet Kaya ile diğer sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve esnafa, demir yolu aracı ile ihata yapılacak bölge yerinde proje anlatılmıştı.

Projeye başlandığında bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada, TCDD Genel Müdürlüğünün Diyarbakır'da uygulamaya geçirdiği ray çevresine panel çit yapımına ilişkin "Şehrin duvar ile ikiye bölüneceği, yaya geçişinin engelleneceği" iddialarına yer verilmişti.