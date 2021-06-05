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Çanakkale açıklarında Türk kara sularına itilen 17 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 17 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Çanakkale açıklarında Türk kara sularına itilen 17 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ayvacık Bademli sahili açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 17 kişi kıyıya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi yetkililerine teslim edildi.

İzmir ve Ayvalık açıklarında düzensiz göçmenler kurtarıldı
İzmir Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bademli açıklarında lastik bot içerisinde bir grubun olduğu bilgisi üzerine, bölgeye sahil güvenlik botları sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 17 sığınmacı kurtarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen iki lastik bottaki 12 kişi kıyıya çıkarıldı.

Sığınmacıların, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

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