Çanakkale Boğazı, doğalgaz tankerinin geçişi sırasında tek yönlü kapatıldı

Çanakkale Boğazı, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) yüklü Cezayir bayraklı 'Tessala' adlı tankerin geçişi sırasında tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan 'Tessala' adlı Cezayir bayraklı sıvılaştırılmış doğalgaz taşıyan 'Tessala' adlı tanker, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı. Ege Denizi’nden saat 07.30 sıralarında boğaza giriş yapan 291 metre boyunda ve 112 bin 867 groston ağırlığındaki tanker, saat 08.45 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen tanker, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı. Tankere, boğaz geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne (KEGM) ait 'Kurtarma-3' ve 'Kurtarma-13' römorkörleri eşlik etti. Çanakkale Boğazı, geçiş sırasında tek yönlü Marmara Denizi'nden Ege Denizi yönüne transit gemi geçişlerine kapatıldı.



Sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) yüklü Cezayir bayraklı 'Tessala' adlı tankerin 2016'da inşa edildiği, toplam 171 bin 800 metreküp taşıma kapasitesine sahip olduğu, boğaz geçişinin ardından Tekirdağ'daki Marmara Ereğlisi Limanı'nda bulunan LNG Terminali'ne yanaşacağı belirtildi.

