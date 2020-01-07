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Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale'de yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı, bazı vapur seferleri de durduruldu.
Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

Kent merkezinde dünden bu yana etkili fırtına, sabah yoğun kar yağışıyla etkisini artırdı.

Görüş mesafesinin azalması nedeniyle Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Boğaz ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada ise Çanakkale-Kilitbahir ve Çanakkale-Eceabat hatlarında verilen hizmetin geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

Ayrıca, dün iptal edilen Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada arabalı vapur seferleri bugün de yapılamayacak.

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