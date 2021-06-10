  • BIST 1.453
  • Altın 516,278
  • Dolar 8,5323
  • Euro 10,3800
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 20 °C
»

Çanakkale Boğazı'nda 2 günde 27 metreküp müsilaj toplandı

Çanakkale'de, müsilaj (deniz salyası) temizliği, 3’üncü günde de sürdürüldü. Boğazda ilk 2 günde, 27 metreküp müsilaj toplandığı belirtildi.
Çanakkale Boğazı'nda 2 günde 27 metreküp müsilaj toplandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 'Marmara hepimizin' sloganıyla başlatılan müsilaj temizliği, Çanakkale'de 3’üncü günde, Yat Limanı ve Balıkçı Barınağı bölgesinde devam etti. Yat Limanı'nda bariyer içinde toplanan müsilaj, belediyeye ait vidanjör ile denizden çekilerek, tanklara dolduruldu. Balıkçı Barınağı girişinde ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, müsilaj temizliği yaptı. Çanakkale Boğazı’nda ilk 2 günde, 27 metreküp müsilaj toplandığı belirtildi. Ayrıca özel şirket görevlileri, analiz yapmak için müsilajdan örnek aldı. 

Çalışmalar hakkında bilgi veren Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Bekir Çelen, “İlk gün Marmara Denizi’nde 235 metreküp müsilaj toplandı. Marmara Denizi’ne kıyısı olan 7 ilden biri olan Çanakkale’mizde de çalışmalarımız aralıksız devam etmekte. Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum’un 6 Haziran'da açıkladığı 'Marmara Denizi Eylem Planı' çerçevesinde çalışmalarımız 8 Haziran'da başladı. Bugün 3’üncü gündeyiz. Çanakkale Marina’da yoğun müsilaj görülüyor. Bundan sonra da her gün bu şekilde çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin: 451 HDP'li hakkında siyasi yasak istiyoruz10 Haziran 2021 Perşembe 13:00
  • Denizli'de suları çekilen nehirde 'Sudan Koyun Geçirme Yarışması' düzenlemek için çözüm aranıyor10 Haziran 2021 Perşembe 12:59
  • Bitlis'teki Nemrut Krater Gölü normalleşme süreciyle yeniden kampçıların uğrak yeri oldu10 Haziran 2021 Perşembe 12:58
  • Tarih kokan Erzurum'un asırlık yapıları millet bahçesiyle gün yüzüne çıkıyor10 Haziran 2021 Perşembe 12:58
  • Şehit polis memuru Nefize Çetin Özsoy, şehadetinin 5. yılında kabri başında anıldı10 Haziran 2021 Perşembe 12:57
  • Marmara Bölgesi'nde mayıs ayında yağışlar yüzde 12 arttı10 Haziran 2021 Perşembe 12:56
  • Çekirgeler Muş Ovası'na doğru ilerliyor10 Haziran 2021 Perşembe 11:48
  • Orman yangınlarıyla mücadelede İHA atağı10 Haziran 2021 Perşembe 11:42
  • Ali Erbaş'tan kurban kesimi vekalet ücreti açıklaması10 Haziran 2021 Perşembe 11:16
  • Bakan Ersoy: Rusya ile görüşmeler olumlu gidiyor10 Haziran 2021 Perşembe 11:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti