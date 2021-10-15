  • BIST 1.409,560
  • Altın 525,00
  • Dolar 9,1900
  • Euro 10,6400
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 16 °C
»

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi güvenli bölgeye çekildi

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçişi sırasında makine arızası yapan 'HC Jana Rosa' isimli dökme yük gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörler tarafından çekilerek Şevketiye açıklarına demirletildi.
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi güvenli bölgeye çekildi

İtalya'nın Trieste Limanı'ndan Tekirdağ'a seyreden 160 metre uzunluk ve 14 bin 909 groston ağırlığındaki Antigua Barbuda bayraklı 'HC Jana Rosa' isimli dökme yük gemisi Nara Burnu önlerinde makine arızası yaptı. Geminin kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne (VTS) bildirdi. Bölgeye Kıyı Emniyet Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-15' ve 'Kurtarma-16' römorkörleri sevk edildi. Yedeklenen gemi, Şevketiye bölgesine götürülerek demirletildi.

Boş durumdaki geminin arızasının giderilmeye çalışıldığı öğrenildi.

Geminin bayrağını taşıdığı Antigua Barbuda; Karayip Denizi'nin doğusunda, Küçük Antiller ada grubundaki bağımsız bir ada ülkesi. Ülke adını Antigua ve Barbuda gibi iki büyük adadan alıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Minibüs ve kamyonet ile çarpışan otomobil alev topuna döndü: 2 yaralı14 Ekim 2021 Perşembe 23:37
  • Fındık ve kestane çuvalları ile canlarını tehlikeye attılar14 Ekim 2021 Perşembe 22:39
  • Nişantaşı'nda yangın paniği14 Ekim 2021 Perşembe 21:42
  • Elazığ'da 15'inci 'Orcik Festivali ve Bağbozumu Şenlikleri'14 Ekim 2021 Perşembe 21:41
  • Uluslararası Cam Bienali 6'ncı kez kapılarını açtı14 Ekim 2021 Perşembe 20:43
  • Meteorolojiden İzmir için 'yağış' uyarısı14 Ekim 2021 Perşembe 19:44
  • İki gündür aranan çiftçinin cansız bedenine ulaşıldı14 Ekim 2021 Perşembe 17:49
  • Gölcük'te sahil denizanasıyla kaplandı14 Ekim 2021 Perşembe 17:49
  • Çaycı Hüseyin'in baba acısı14 Ekim 2021 Perşembe 17:48
  • Manisa'da 19 ortaokul öğrencisinde gıda zehirlemesi şüphesi14 Ekim 2021 Perşembe 16:51
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti