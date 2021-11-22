Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi limana çekildi

ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası yapan Türk bayraklı 'Atasoylar' isimli gemi, römorkör tarafından Karanlık Liman demir bölgesine çekildi.

Ukrayna'nın Kherson Limanı'ndan İzmir'e giden 99 metre uzunluğunda ve 2 bin 996 grostonluk 'Atasoylar' isimli buğday yüklü gemi, Akbaş önlerine geldiğinde makine arızası yaptı. Gemi kaptanı, arızayı telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ne (VTS) bildirdi. Olay yerine Kıyı Emniyet Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-4' ve 'Kurtarma-16' römorkörleri sevk edildi.

Römorkör tarafından yedeklenen gemi, Karanlık Liman demir bölgesine çekilirken, Boğazdaki diğer gemilerin kaptanları dikkatli seyretmeleri konusunda bilgilendirildi.