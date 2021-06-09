  • BIST 1.449
  • Altın 521,638
  • Dolar 8,5827
  • Euro 10,4597
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 21 °C
SON DAKİKACumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
»

Çanakkale Boğazı'nda müsilaj yoğunluğu artıyor

Marmara Denizi sahillerinde görülen ve rüzgarın etkisiyle Çanakkale merkezindeki kıyılara sürüklenen müsilaj (deniz salyası), boğaz ve çevresindeki alanlarda yoğunlaştı.
Çanakkale Boğazı'nda müsilaj yoğunluğu artıyor

Sabah saatlerinde rüzgarla yön değiştiren müsilaj, kent merkezindeki feribot iskelesi ve Kordon Boyu kıyılarında etkisini artırdı.

Çanakkale Marina'nın kuytu bölgelerinde biriken müsilaj ise teknelerin çevresini sardı. Köpüksü bir yapıya sahip müsilaj, boğaz üzerinde büyük tabakalar halinde sürükleniyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca dün Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan illerde başlatılan temizlik seferberliği kapsamında ekipler, boğazda müsilaj toplama çalışmasını sürdürüyor. Toplanan müsilaj, bertaraf tesislerine götürülecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 3 ilde FETÖ'nün 'emniyet mahrem yapılanması'na operasyon: 9 gözaltı09 Haziran 2021 Çarşamba 10:47
  • Eşini ve 1,5 yaşındaki kızını kaynar suyla haşlayan sanığa 8,5 yıl hapis istemi09 Haziran 2021 Çarşamba 10:46
  • 'Müsilaj şeker bazlı bir sıvı, zehir etkisi olması mümkün değil'09 Haziran 2021 Çarşamba 10:35
  • Çifte Minareli Medrese için toplanan 2 bin eser restore ediliyor09 Haziran 2021 Çarşamba 10:34
  • 700 yıllık kalenin varisi olan aile, yeni bir kale için devrede09 Haziran 2021 Çarşamba 10:23
  • Sedanur, vefat eden babasının muhtarlık bayrağını devraldı09 Haziran 2021 Çarşamba 10:02
  • Motosikletli kuryeleri koronavirüs değil kazalar öldürüyor09 Haziran 2021 Çarşamba 10:01
  • Uyuşturucunun etkisiyle indiği dere yatağında mahsur kaldı09 Haziran 2021 Çarşamba 10:00
  • Türkiye ve dünya gündemi09 Haziran 2021 Çarşamba 09:10
  • İstanbul'da eşzamanlı baskın: HDP'li isim de gözaltında09 Haziran 2021 Çarşamba 09:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti