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'Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı' için 1500 gündür arı gibi çalışıyorlar

Yapımı tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşası için Sütlüce ve Şekerkaya şantiyelerinde mühendis ve işçiler yoğun mesai harcıyor
'Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı' için 1500 gündür arı gibi çalışıyorlar

Çanakkale Boğazı'nın Avrupa ve Asya yakalarını birleştirecek 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar, temelinin atılmasından bu yana 1500 gündür aralıksız sürdürülüyor.

Hizmete girdiğinde "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renk, figür ve diğer özellikleriyle özgün mimariye sahip, "Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen köprünün temelinin 18 Mart 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılmasının ardından ekipler gece gündüz mesai yapıyor.

Gelibolu ilçesindeki Sütlüce ve Lapseki ilçesinde yer alan Şekerkaya şantiyelerinde 649'u mühendis 5 bine yakın personel, 895 iş makinesiyle görev alıyor.

Deniz üstü çalışmalar, Asya ve Avrupa yakalarındaki 318'er metre yüksekliğindeki kule ayakları tamamlandıktan sonra iki yakayı birbirine bağlayan "kedi yolu" sayesinde hız kazandı. Ocak ayında tamamlanan "kedi yolu"nun ardından ana kablo montajının sürdüğü köprünün silueti belirginleşmeye başladı.

Marmara Bölgesi'ndeki otoyol projeleriyle bütünlük oluşturacak bağlantı yollarındaki çalışmalara da hız verildi. Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında Malkara Kavşağı ile Umurbey arasındaki 84 kilometrelik kesimde toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı işleri devam ediyor.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Çanakkale'nin Gelibolu ile Eceabat ilçeleri arasında 47,5 kilometrelik bölünmüş yol yapımının ise 26,5 kilometresi tamamlandı. Bu yol, köprü için en önemli alternatif güzergahlardan biri olacak.

Köprünün kara çalışmaları da hızla sürüyor
Karadaki çalışmalar çerçevesinde bugüne kadar bir betonarme viyadük, 4 hidrolik köprüsü, 3 alt geçit köprüsü, 26 üst geçit, 35 alt geçit ve 218 menfezin inşası tamamlandı.

4 köprü, 17 üst geçit, 4 alt geçit, 3 kutu menfez, 12 kavşak, 3 otoyol hizmet tesisi, 5 ücret toplama istasyonu, 2 bakım işletme merkezi ve 1915 Çanakkale Köprüsü bünyesinde 2 betonarme yaklaşım viyadüğü ile otoyol projesinde bir betonarme viyadükte ise çalışmalara devam ediliyor.

Köprüdeki itme sürme yöntemi ile yapım çalışmalarında 680 metre uzunluğundaki Asya yaklaşım viyadüğünün güney ve kuzey tabliyelerinde yüzde 90'ı aşkın fiziki gerçekleşme sağlandı. Fabrikada tabliye imalatları kapsamında panellerin yapımı da bitirildi.

Blok imalatlarında ise yüzde 50'den fazla fiziki gerçekleşmeye ulaşıldı. Fabrikada imalat ve montajları sona eren blok ve mega bloklar, Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki Çimtaş tesislerinden Gelibolu Kuru Havuz Bölgesi'ndeki tabliye stok sahasına sevk edildi.

Açılışa bir yıldan az zaman kaldı
Tasarımı inceliklerle örülen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün iki ayak aralığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılıyla anlamlandırılarak 2023 metre olarak tasarlandı.

Köprünün kule bağlantıları ve unsurları, Türk bayrağına atfen kırmızı ve beyaz renklerde olacak. Her iki yakada kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak.

Orta açıklığı 2023 metre, 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsünün toplam uzunluğu 4 bin 608 metreyi bulacak.

"2x3" şeritle hizmet verecek köprünün tabliyesi 45,06 metre genişlik ve 3,5 metre yükseklikte olacak. Tabliyenin her iki tarafında inşa edilecek yürüme yolları, bakım onarım amacıyla kullanılacak.

Köprünün, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümüne rastlayan 18 Mart 2022'de hizmete alınması planlanıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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