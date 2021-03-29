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Çanakkale 'çok yüksek riskli' kategoriye yükseldi

ÇANAKKALE, bugün açıklanan koronavirüs risk haritasında, çok yüksek riskli 'kırmızı' kategoriye yükseldi.
Çanakkale 'çok yüksek riskli' kategoriye yükseldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı konuşmada Türkiye'nin koronavirüs risk haritasındaki artışa dikkat çekti. Açıklanan yeni risk haritasına göre, çok yüksek riskli 'kırmızı' kategorideki şehir sayısı 58'e çıkarken, Çanakkale de bu kategoride yer aldı. Yaklaşık 1 ay önce paylaşılan risk haritasında, 'turuncu' kategoride bulanan Çanakkale, son günlerde koronavirüs vaka sayısındaki hızlı artış nedeniyle çok yüksek riskli 'kırmızı' kategoriye yükseldi.

Çanakkale'deki koronavirüs artışı, Hayat Eve Sığar (HES) mobil uygulamasına da yansıdı. Çanakkale'nin risk haritası, kentin neredeyse tamamında ‘yüksek risk’ anlamına gelen kırmızı renge boyandı.

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