  • BIST 1.567
  • Altın 419,774
  • Dolar 7,5075
  • Euro 8,9705
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya 1 °C
»

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106'ncı yılı

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü, koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımcıyla kutlanıyor.
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106'ncı yılı

Cumhuriyet Meydanı'nda saat 10.00'da başlayan törene, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Avustralya Çanakkale Konsolosu Lucas Robson, Avustralya Askeri Ateşesi Albay Richard Campell ile bürokratlar, askerler, muharip gaziler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.  

Anıta ilk olarak Çanakkale Valisi İlhami Aktaş çelenk bıraktı. Ardından Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay ve Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan da çelenk koydu. Şehitleri selamlamak adına Çanakkale Boğazı’nda bulunan ‘F-513 TCG Burgazada' korvetinden 17 pare top atışı gerçekleştirildi. 

ALTIN MADALYA BAYRAKLA GÖNDERE ÇEKİLDİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 1994 yılında, 253 bin şehit adına, 3972 Sayılı Kanunla, Çanakkale'ye verilen ve üzerinde 'Çanakkale Geçilmez' yazan altın madalya, Vali İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu tarafından Türk bayrağına takıldı.

Şehitler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından Boğaz Komutanlığı Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okundu. ‘Çanakkale Geçilmez’ yazılı altın madalya Türk bayrağı ile birlikte göndere çekildi. Resmi çelenk koyma töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü mesajının okunmasıyla sona erdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milli Savunma Bakanlığından 'Şehitlerimize selam duruyoruz' paylaşımı18 Mart 2021 Perşembe 10:25
  • Bahçeli'den 'Cumhurbaşkanı adayımız bellidir' açıklaması18 Mart 2021 Perşembe 10:23
  • Afganistan’da askeri helikopter düştü: 9 ölü18 Mart 2021 Perşembe 10:17
  • Toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimi 18 Mart 2021 Perşembe 10:16
  • Başkasının yanında kalanlar adres değişikliği bildirimini e-Devlet Kapısı'ndan yapabilecek18 Mart 2021 Perşembe 10:08
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çanakkale, kahraman ecdadımızın yazdığı şanlı bir destandır18 Mart 2021 Perşembe 10:05
  • Kırklareli'nde yakalanan 23 sığınmacı Bulgaristan'ın kendilerini Türkiye'ye geri ittiğini öne sürdü18 Mart 2021 Perşembe 09:51
  • Parkta ölü bulundu  18 Mart 2021 Perşembe 09:34
  • Çanakkale Savaşları kahramanı Yahya Çavuş'un evi restore edilmeye başlandı18 Mart 2021 Perşembe 09:32
  • Karadeniz’de hamsi azaldı, ‘çaça’ avı başladı18 Mart 2021 Perşembe 09:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti