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Çanakkale Emniyet Müdürlüğü 137 ton kömür satın alacak

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü kömür alımı için ihaleye çıktı. Emniyet ihale ile 137 ton kalorifer kömürü satın alacak.
Çanakkale Emniyet Müdürlüğü 137 ton kömür satın alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü kömür alımı için ihaleye çıktı. Emniyet ihale ile 137 ton kalorifer kömürü satın alacak.

İhale içeriği “Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü İlçe Emniyet Müdürlükleri/Amirlikleri hizmet binalarının ısıtılmasında kullanılmak üzere toplam 137 ton Kaloriferlik Kömür alımı” olarak ilan edildi. 

İhale ve Teklif Açma Tarihi: 28.07.2021

İlanın detayları için TIKLAYIN

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