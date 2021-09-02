Çanakkale Ezine’de icradan satılık 10 dönüm tarla

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Çanakkale Ezine’nin Akçakeçili Köyü Kocadam Mevkii’nde 10 bin 744 metre kare tarla icra yoluyla satılıyor.
Ezine’de icradan satılık tarlanın muhammen bedeli 300.836 TL.
İcradan satılık tarlanın özellikleriyle ilgili ilanda “Taşınmazın tamamı borçluya aittir. Taşınmazın eğimi yüzeye göre farklılık göstermekle birlikte ortalama % 7-8 civarındadır. Toprak derinliği 50 cm.nin altındadır” denildi.
Birinci Satış Günü: 26.10.2021 14:30
İkinci Satış Günü: 23.11.2021 14:30
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