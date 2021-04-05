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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne personel alınacak

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 83 sözleşmeli personel alacak. Personel alım ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşte başvuru tarihleri ve diğer detaylar:
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne personel alınacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 83 sözleşmeli personel alacak.

Alınacak olan 83 personel Üniversite’nin Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği ile Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev yapacak. 

Başvurular 5 Nisan ile 20 Nisan 2021 tarihleri arasında alınacak.

İlan detayları için TIKLAYIN

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Gazeteilksayfa.com
 

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