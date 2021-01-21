Çanakkale Savaşları Mobil Müzasi'ne Başkan Altınok'tan tam destek

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Gezgin Kültür Festivali" projesi kapsamında ‘Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi‘ne Kalaba Kent Meydanı’nda ev sahipliği yaptıklarını belirtti.

Altınok, “Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından Çanakkale ruhunu Türkiye’nin dört bir yanında yaşatan Gezgin Kültür Festivali’ne ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Küllerinden doğan bir milletin torunları olarak çocuklarımıza ve gençlerimize geçmişini yaşatmak adına hayata geçirilen bu proje için Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’a teşekkür ediyoruz.” dedi.

Keçiören Kalaba Kent Meydanı’nda tır üzerinde mobil olarak Keçiörenlilerin ziyaretine açılan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi vatandaşların ilgi odağı oldu. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da mobil müzeyi ziyaret ederek projeye destek verdi.

“MİLLİ MÜCADELE RUHUNU YÜREĞİMİZDE HİSSEDİYORUZ”

Müzede sergilenen eserleri inceleyen Başkan Altınok, “Türkiye’yi dolaşarak milli ruhu 81 ilimizin tamamında yaşatan mobil müze Çanakkale Savaşlarını ve Milli Mücadele ruhunu yüreğimizde hissettiriyor. Vatan şairimizin ifade ettiği gibi, ‘Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır’. Yani biz bu vatanı, aslanlarımızın ve şehitlerimizin kanıyla sulayarak aldık. Ülkemizi kuran, bize armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte silah arkadaşlarına minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Birliğimizi, beraberliğimizi sağlayan, bu topraklarda yaşamamız için şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızdan Allah razı olsun.” ifadelerini kullandı.