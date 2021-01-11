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"Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Gölbaşı'nda ziyarete açılacak

Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin ve dijital gösterilerin yer aldığı "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi", Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde ziyarete açılacak.
"Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Gölbaşı'nda ziyarete açılacak

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, yaptığı açıklamada, mobil müzenin Atatürk Sahil Park'ta izlenime sunulacağını bildirdi.

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Şimşek, şunları kaydetti:

"Gittiği her şehirde ziyaretçilerin büyük ilgisi ile karşılaşan mobil müze, Çanakkale ruhunu Gölbaşı'mıza getiriyor. Çanakkale Savaşları'nda cephedeymiş gibi hissetmenizi, o ruhu yakalayabilmenizi, o günlere tanıklık etmenizi sağlayacak olan tırda; savaş dönemine ait çeşitli materyallere, videolara ve savaş objelerine erişebileceksiniz. Tarihimize ışık tutan müzeyi bizlerle buluşturan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Çanakkale Savaşları Mobil Müzemiz, 14-15 Ocak'ta 10.00-18.00 saatlerinde değerli hemşerilerimizin ziyaretinde olacak.”

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Kaynak: Haber Kaynağı
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