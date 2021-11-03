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Çanakkale Savaşları'nın ilk şehitleri anıldı

Çanakkale Savaşları sırasında, 3 Kasım 1914'te İngiliz ve Fransız donanmalarına ait gemilerin 16 dakika süren bombardımanı sonucu Seddülbahir Kalesi'nde şehit olan 5 subay ve 81 er, törenle anıldı.
Çanakkale Savaşları'nın ilk şehitleri anıldı

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından, Eceabat ilçesine bağlı Seddülbahir köyündeki Seddülbahir Kalesi'nin girişinde bulunan 3 Kasım Şehitliği'nde anma töreni gerçekleşti.

Törende konuşan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 3 Kasım 1914'ün, Çanakkale'de ilk şehitlerin verildiği gün olduğunu söyledi.

Bu tarihin Çanakkale için çok önemli olduğuna işaret eden Kaşdemir, "Bugün bir kez daha sizlerle şehitlerimizin defnedildiği bu mekanda onları hem saygıyla, hem de rahmet, minnet ve şükranla duygularımızla anacağız. Biz Tarihi Alan Başkanlığı olarak Çanakkale'de şehit, gazi olmuş bütün vatan evlatlarımızı unutmadığımızı, unutmayacağımızı ve gelecek kuşaklara da saygıdeğer hatıralarını aktaracağımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Bize bu toprakları vatan yapan bütün ecdadımızın ruhu şad olsun." diye konuştu.

Daha sonra törende Çanakkale Savaşı'nda şehit düşen askerler için dua edilmesinin ardından şehitliğe protokol üyeleri tarafından karanfil bırakıldı.

Törene Vali İlhami Aktaş, Eceabat Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran ile davetliler katıldı.

Buradaki törenin ardından, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde "1915 Çanakkale Muharebeleri Osmanlı Üniformaları Sergisi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Başkan İsmail Kaşdemir, açılışta yaptığı konuşmada, 1. Dünya Savaşı sırasında Türk askerinin giymiş olduğu üniformaların sergilenmesi için bir sergi açtıklarını söyledi.

O dönemde kullanılan paşa, yüzbaşı, binbaşı ve bütün subay üniformalarının burada sergilendiğini anlatan Kaşdemir, şöyle devam etti:

"Tarihi Alan Başkanlığı olarak bütün o destanı yazan komutanlarımızı, erlerimizi, Mehmetçiğimizi hep hatırlamak ve onların hatıralarını diri tutmak istiyoruz. Çünkü onlar burada ya şehit ya gazi olmak için geldiler. Canlarını ortaya koydular. Bu toprakların vatan yapılmasında, bu bayrağın semalarda dalgalanmasında ve ezanımızın sema yükselmesinde üzerlerine düşen görevi fazlasıyla yaptılar. Bizler de onların torunları olarak Tarihi Alan Başkanlığı olarak da onların hatıralarını ve bilinirliklerini gelecek Türk evlatlarına aktaracağız."

Kaynak: Haber Kaynağı
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