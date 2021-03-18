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Çanakkale şehitleri unutulmadı

Altındağ Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde duygu dolu bir anma programına imza attı. 
Çanakkale şehitleri unutulmadı

Kahramanlar Altındağ’da anıldı. Altındağ Belediyesi, Çanakkale Zaferi’nin 106’ncü yıldönümünde, unutulmaz bir anma töreni gerçekleştirdi. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın ev sahipliğinde Yıldıztepe Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa, Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla ve AK Parti İlçe Başkanı Fatih Bildik de katıldı. Çanakkale destanını anlatan tiyatro oyunu katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. 

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SON SİPER ÇANAKKALE 
Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle andıklarını ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Çanakkale, milletçe yedi düvele ‘dur’ dediğimiz yerdir. 18 Mart tarihi ise, kutsal vatan topraklarını canları pahasına koruyarak şehitlik makamına ulaşan yüce insanları bir kere daha hatırladığımız, minnettarlığımızı, şükran duygularımızı sunduğumuz kutlu bir gündür. Her siperde ayrı bir destan başlatan askerlerimiz, düşmana karşı verdiği mukaddes mücadeleyi zaferle sonuçlandırdığında, dünya tarihinin zirve sayfalarına da ‘Çanakkale Geçilemez!’ ilkesini bir daha silinmemek üzere yazdırmıştır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm milli mücadele kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz.” dedi.
 

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