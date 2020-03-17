Çanakkale Türküsü 9 dilde seslendirildi

Eyüpsultan Belediyesi Gönülden Gönüle Müzik Topluluğu tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferinin 105. Yılı nedeniyle 9 dilde (Türkçe, Kürtçe, Arapça, Boşnakça, Arnavutça, Lazca, Gürcüce, Çerkezce, Makedonca) seslendirilen Çanakkale Türküsü’nün klibi de çekildi.
İlçedeki ortaöğretim öğrencileri ve öğretmenlerinden oluşan Eyüpsultan Belediyesi Gönülden Gönüle Müzik Topluluğu’nun seslendirdiği türkünün klip çekimleri, Eyüpsultan’ın tarihi, turistik mekanların ile Çanakkale Şehitliği’nde yapıldı.
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