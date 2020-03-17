  • BIST 84.830
  • Altın 310,212
  • Dolar 6,4883
  • Euro 7,1300
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya -1 °C
»

Çanakkale Türküsü 9 dilde seslendirildi

Eyüpsultan Belediyesi, Çanakkale Zaferi’nin 105. Yılı anısına yeni bir projeye imza attı. Çanakkale Zaferi ile simgeleşen Çanakkale Türküsü, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 105. yılında, şehitlerimizin anısına 9 dilde seslendirildi.
Çanakkale Türküsü 9 dilde seslendirildi

Eyüpsultan Belediyesi Gönülden Gönüle Müzik Topluluğu tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferinin 105. Yılı nedeniyle 9 dilde (Türkçe, Kürtçe, Arapça, Boşnakça, Arnavutça, Lazca, Gürcüce, Çerkezce, Makedonca) seslendirilen Çanakkale Türküsü’nün klibi de çekildi.

İlçedeki ortaöğretim öğrencileri ve öğretmenlerinden oluşan Eyüpsultan Belediyesi Gönülden Gönüle Müzik Topluluğu’nun seslendirdiği türkünün klip çekimleri, Eyüpsultan’ın tarihi, turistik mekanların ile Çanakkale Şehitliği’nde yapıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çanakkale Türküsü 9 dilde seslendirildi17 Mart 2020 Salı 14:35
  • Vatandaşlara 'dezenfektan' kullanımı uyarısı17 Mart 2020 Salı 14:34
  • Merkez Bankası faiz kararını açıkladı17 Mart 2020 Salı 14:07
  • Kırşehir'de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var17 Mart 2020 Salı 13:49
  • Düzce'de 2 kişi Corona Virüs şüphesiyle gözlem altına alındı17 Mart 2020 Salı 13:48
  • Meclis Başkanı Şentop'tan o iddialara yanıt: Umreden dönen vekil yok17 Mart 2020 Salı 13:47
  • Adalet Bakanı Gül'den flaş açıklama: Karantinaya uymamak..17 Mart 2020 Salı 13:12
  • Bakan Varank: Aşıya odaklandık, ümitliyiz17 Mart 2020 Salı 13:06
  • DSÖ, 53 ülke ile görüşecek17 Mart 2020 Salı 13:05
  • 'Umreden dönen AK Partili vekil' iddiasına yanıt17 Mart 2020 Salı 12:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti