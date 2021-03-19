Çanakkale Zaferi Kızılcahamam'da kutlandı

18 Mart Şehitler Günü'nde Kızılcahamam Anadolu Lisesi’nde çelenk koyma töreni yapıldı.

18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Programı; Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Ardından Kızılcahamam Anadolu Lisesi öğrencisi Yunus Emre Demirci Bismillah adlı şiirini okudu.

Türk tarihinin şanlı sayfalarından biri olan Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi ilçemizde de kutlandı ve Çanakkale'de destan yazan şehitlerimiz anıldı.

Çelenk törenine İlçe Kaymakamı Can Aksoy, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Delimehmet, Belediye Başkanı Süleyman Acar, siyasi parti ilçe başkanları, ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Törende kamu kurum ve kuruluşları sırası ile çelenklerini Atatürk Anıtı'na sundular.

Ardından İstanbul Gaziosmanpaşa'da 2012'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Kızılcahamamlı polis memuru Zekeriya Yurdakul ve 1 Şubat 2013 tarihinde ABD Büyükelçiliği’ne yapılan canlı bomba saldırısı sırasında şehit düşen Güvenlik Görevlisi Mustafa Akarsu Kızılcahamam İlçe Mezarlığında bulunan kabirlerinde ziyaret edildi.