Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde Ankara metrosu

Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde Ankara metrosunda anonslarla kutlandı. Vatandaşlar alkışlarla karşılık verdi.

Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümünde Ankara metrosunda çekilen bir görüntüde metro içerisinde Çanakkale Zaferi’nin kutlandığı bir anons duyuldu. Anons sonrasında ise vatandaşlar alkışlar ile karşılık verdi.

Ankara metrosunda yapılan anonsta:

“Değerli vatandaşlarımız Çanakkale Zaferimizin 106. yılını kutluyor. Vatan aşkı ve hürriyet tutkusu ile destanlar yazan başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu vatan uğruna canını feda eden bütün kahramanlarımızı sevgi, saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz." anonsu geçildi. Anons sonrası metro içerisinde bulunan vatandaşlar alkışlarla karşılık verdi.