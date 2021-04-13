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Çanakkale'de 1,5 metrelik mıgri yakalandı

Çanakkale Boğazı'nda, halk arasında yılan balığı olarak da anılan 1,5 metre uzunluğunda mıgri avlandı. 10 kilo gelen balık, kilosu 20 liradan satışa çıkarıldı.
Çanakkale'de 1,5 metrelik mıgri yakalandı

Balık avı sezonun bitmesine sayılı günler kala Çanakkale Balık Hali’ndeki tezgahlarda çeşitlilik devam ediyor. Kılıç, ıstakoz, çipura, levrek, hamsi, kolyoz ve torik gibi balık çeşitleri tezgahları süslerken, boğazda avlanarak satılması için balıkhaneye getirilen mıgri görenleri hem şaşırttı, hem de ürküttü. Genellikle deniz dibinde kayaların arasında gezdiği bilinen 1,5 metre boyunda ve 10 kilogram ağırlığındaki halk arasında yılan balığı olarak da bilinen mıgri, kilosu 20 liradan satışa çıkarıldı.

Balıkhanedeki bir dükkanda çalışan Haçiz Sürkhizadah, mıgri balığını görenlerin şaşkınlıkla dönüp bir daha baktıklarını belirterek, “Bu yılan balığıdır. Mıgri balığı olarak geçiyor. Uzunluğu 1,5 metre, ağırlığı ise 10 kilo. Kilosunu 20 liradan satışa çıkardık. Genellikle deniz dibindeki kayalarda gezer. Çok güzel ve kılçıksız bir balıktır. Izgara yapılabilir, çok güzel olur. Burada dilim dilim doğrayarak müşterilerimize hazırlayıp kilo olarak satıyoruz. Vatandaşlarımız balığı görünce şaşırıyor. Bazıları yılan balığı olduğundan korkuyor” dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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