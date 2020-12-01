  • BIST 1.293
  • Altın 455,292
  • Dolar 7,8927
  • Euro 9,4530
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 6 °C
»

Çanakkale'de 2 bin yıllık Gladyatör Rölyefi ele geçirildi

Çanakkale'de, polis tarafından düzenlenen operasyonda, 2000 yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen Gladyatör Rölyefi ve Sütun Tamburu ele geçirildi. Rölyefin, Troya'da yapılan gladyatör oyunlarına ilişkin güçlü bir kanıt olduğu belirtildi.
Çanakkale'de 2 bin yıllık Gladyatör Rölyefi ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kumkale köyünde N.G.'ye ait evde yaptıkları aramada, tarihi eserler ele geçirdi.

Troya Müzesi görevlilerince yapılan ön inceleme sonrasında ele geçirilen eserlerin, M.S. 1'inci yüzyıl Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen gladyatör okulu ya da gösteri alanını çevreleyen Gladyatör Rölyefi ve aynı döneme ait Sütun Tamburu parçası olduğu belirlendi. 

Bozulmadan günümüze kadar ulaşan rölyefin, Troya'da yapılan gladyatör oyunlarına ilişkin kanıt olduğu kaydedildi.

Evde ayrıca 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. N.G. ve Ö.K. gözaltına alındı. 

Şüpheliler, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Gladyatör Rölyefi ile Sütun Tamburu ise Troya Müzesi'ne teslim edildi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gaziantep merkezli 7 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı01 Aralık 2020 Salı 11:07
  • Sivas'ta zincirleme kazada 10 araç hasar gördü01 Aralık 2020 Salı 10:58
  • Devlet Bahçeli yerden yere vurdu01 Aralık 2020 Salı 10:58
  • Çaldıkları çantadan 1 lira 75 kuruş çıkan 2 kapkaçcı, tutuklandı01 Aralık 2020 Salı 10:45
  • MSB: Türk-Rus Ortak Merkezi'nin en kısa sürede faaliyete geçirilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir01 Aralık 2020 Salı 10:44
  • İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 24 gözaltı01 Aralık 2020 Salı 10:44
  • Sosyal korumaya 2019'da 542 milyar lira harcandı01 Aralık 2020 Salı 10:43
  • Çanakkale'de 2 bin yıllık Gladyatör Rölyefi ele geçirildi01 Aralık 2020 Salı 10:36
  • Adana’da aranan 28 hükümlü yakalandı01 Aralık 2020 Salı 10:35
  • İçişleri: Tedbirlere uymayan 3 bin 615 kişi için suç duyurusunda bulunuldu01 Aralık 2020 Salı 10:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti