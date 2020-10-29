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Çanakkale’de Cumhuriyet Bayramı kutlandı

ÇANAKKALE’de, Cumhuriyet'in 97’nci kuruluş yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı.
Çanakkale’de Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Cumhuriyet Meydanı’nda koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen törene; AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende konuşan Vali İlhami Aktaş, “Cumhuriyet’imizin kuruluşunun 97’nci yıldönümünü tüm dünyayı etkisi altına almış olan pandemi şartlarından dolayı istediğimiz ve arzuladığımız coşkuyla kutlayamamamızın derin acısını hissetmekteyim. Buruk bir şekilde kutladığımız son bayram olmasını temenni ediyorum. Tek gayesi halkın refahı ve mutluluğu olan Cumhuriyeti ve onun kurucusu olan Atatürk’ü iyi anlayıp ona göre geleceğimizi planlamalıyız. 97 yıl sonra geldiğimiz bugünlerde Cumhuriyet’in kazanımlarıyla ülkemiz bölgesinde önemli bir güç haline gelmiştir. Dış güçlerin maşası terör örgütlerine gereken dersler verilmiş, terörle mücadelede devletimiz tam bir üstünlük sağlamıştır. Uluslararası alanda da her geçen gün etkinliği artan, artık ne dediği ve ne diyeceği önemli olan büyük ve güçlü bir Türkiye vardır. Her türlü iç ve dış tehdide rağmen ülkemiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 2023 hedeflerine hızla ilerlemektedir” dedi.

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