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Çanakkale'de dehşet

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde cinnet getiren Nevzat Aydoğdu (49), eşi Fatma Aydoğdu (40) ile 4 çocuğundan biri olan Enes Aydoğdu'yu (20) silahla vurarak öldürdü. Ardından da polise teslim oldu.
Çanakkale'de dehşet

Olay, saat 21.00 sıralarında Lapseki ilçesi Gazi Süleymanpaşa Mahallesi, Bizimkiler Sitesi F Blok 5'inci kattaki 10 nolu dairede meydana geldi. Psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen ve gündelik işlerde çalışan Fatma-Nevzat Aydoğdu çifti, akşam saatlerinde tartıştı. Evde bulunan çiftin çocukları Enes, anne ve babasını ayırmaya çalıştı. Bu sırada cinnet getiren Nevzat Aydoğdu, tabanca ile dehşet saçtı. Nevzat Aydoğdu'nun silahında çıkan mermilerin isabet ettiği Fatma ve Enes Aydoğdu, kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayın ardından polis ve 112 Acil Servisi arayan Nevzat Aydoğdu, eşi ve oğlunu öldürdüğü ihbarında bulundu.

Kısa süre sonra eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde anne ile oğlunun yaşamını yitirdiği belirlendi. Nevzat Aydoğdu ise gelen polislere silahıyla birlikte teslim oldu. Nevzat Aydoğdu, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı.

Savcının olay yerinde yaptığı inceleme Fatma Aydoğdu'nun vucuduna 4, oğlunun ise tek kurşun isabet ettiği belirlendi. 

İKİ KIZ KARDEŞ KÖPEĞİ DOLAŞTIRMAYA ÇIKTI

Komşuları çiftin 3'ü kız 4 çocukları bulunduğunu ve zaman zaman tartıştıklarını ileri sürdü. Bu arada çiftin 2 kızının olaydan kısa süre önce köpeklerini gezdirmeye çıkardığı öğrenildi. Eve döndüklerinde anne ve kardeşlerinin cenazeleriyle karşılaşan iki kız kardeş, gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilglii soruşturma başlatıldı.

CENAZELER OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde cinnet getiren Nevzat Aydoğdu'nun, silahla vurarak öldürdüğü eşi Fatma Aydoğdu (40) ile oğlu Enes Aydoğdu'nun (20) cenazeleri, olay yeri inceleme ekipleri ile savcının yaptığı incelemenin ardınan olayın meydana geldiği Gazi Süleymanpaşa Mahallesi, Bizimkiler Sitesi F Blok 5'inci katta bulunan 10 nolu daireden çıkarıldı. Anne ve oğlunun cenazeleri, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olay sonrası polise teslim olan baba Nevzat Aydoğdu'nun sorgusu sürerken, olay anında köpeği gezdirmek için dışarıda bulunan 2 kızı da polis gözetimi altında tutuluyor.

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