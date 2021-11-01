Çanakkale'de kablo hırsızlığına 4 gözaltı

ÇANAKKALE'de haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı olaylarını karıştığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Çanakkale ve Lapseki ilçesinde haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı olaylarına karıştığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 4 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda 220 kilo bakır tel, 100 metre haberleşme kablosu, 17 kilo haberleşme kablosuna ait alüminyum folyo ve 9 metre elektrik kablosu ele geçirdi.

Son bir yıl içerisinde 6 hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.