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Çanakkale'de kaçak sigara operasyonu

ÇANAKKALE'de polisin, kent merkezi ile ilçelerinde tütün mamulleri satışı yapan iş yerlerine yönelik yaptığı denetimlerde, kaçak 1,5 milyon adet doldurma sigara ele geçirildi.
Çanakkale'de kaçak sigara operasyonu

mniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çanakkale merkezi ile Gelibolu, Biga ve Bayramiç ilçelerinde tütün mamulleri satışı yapan iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimde iş yerlerinde, kaçak toplam 1,5 milyon adet doldurulmuş sigara, 100 kilogram kıyılmış tütün, 50 kilogram kaçak nargile tütünü, 10 bin adet kaçak çakmak ve bin adet kaçak sigara ele geçirildi. 

Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli, polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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